La tarde del 6 de Junio del 2021 se realizaron las elecciones más importantes de la historia de México, por el número de cargos que se eligieron: se renovó la Cámara de Diputados y se eligieron 15 gubernaturas, 30 congresos locales y alcaldes en 30 estados.

A pesar de la organización por parte del gobierno en sus respectivos estados los incidentes violentos no faltaron y a pesar de que las autoridades no lo reconozcan o no lo den a conocer en Quintana Roo igual se registraron hechos violentos.

Estos son los hechos violentos que se registraron de esta jornada electoral en Quintana Roo:

Cancún

Por la tarde del 6 de un reporte entró al número de emergencias 911, dando a conocer que sujetos armados dispararon en casillas de la Sección 135, instaladas en el plantel CECyTE II, Sm 527, avenida las Torres, del municipio de Benito Juárez (Cancún). Los sujetos desconocidos hicieron que la alarma entre funcionarios de mesas directivas y votantes se activara, provocando que cerraran las puertas, se tiraran al suelo y se cubrieran con mesas y sillas, al escuchar los balazos. La respuesta de los presentes fue protegerse con lo que tenían a la mano, para evitar ser lesionados, mientras que pedían auxilio al número de emergencia 911, llegando patrullas de la Policía Quintana roo, verificando el reporte. Los funcionarios de casillas consideraron que no existen las condiciones necesarias para garantizar su seguridad, por lo que estaban considerando suspender las actividades en el mencionado plantel educativo.