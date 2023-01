CIUDAD DE MÉXICO, 5 de enero.— El ex gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, rindió protesta como nuevo embajador de México en Canadá, luego de que el pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprobó su designación ante reiteradas acusaciones de traición por parte del PRD.

La designación fue aprobada con 23 votos a favor, entre estos la de la priista Beatriz Paredes Rangel, quien tiene una relación cercana con la familia del ex gobernador quintanarroense; 12 en contra y la abstención del perredista Miguel Mancera.

Previo a la votación, legisladores de todas las expresiones políticas manifestaron su postura. Los representantes de la Cuarta Transformación expresaron su apoyo a Carlos Joaquín e, incluso, tuvieron palabras de elogio para él y su gobierno.

En cambio, la diputada Elizabeth Pérez Valdez, vicecoordinadora del grupo parlamentario del PRD, subrayó que Carlos Joaquín deja a Quintana Roo “como un severo desastre nacional”.

Por su parte, la panista Mariana Gómez del Campo, sostuvo que el presidente Andrés Manuel López Obrador practica una política exterior del siglo pasado y que sus nombramientos en las embajadas han tenido tinte político, dejando en olvido a los diplomáticos de carrera.

“Están utilizando a las embajadas y consulados como premio al entreguismo y a la leatad a ciegas al Presidente”, dijo la diputada del PAN, uno de los partidos que junto con el PRD impulsaron a Carlos Joaquín al gobierno de Quintana Roo.

“Es lamentable que haya estados completos que estan tomados por el crimen organizado, que hayan sido entregados a Morena para ser entregados al crimen organizado”, agregó.

“En Quintana Roo las cosas no están bien, la incidencia delicitiva aumentó, al igual que los asaltos a vivienda, en via pública, feminicios, etc ¿y vamos a ser omisos?”, subrayó.

En su turno, el senador morenista César Eduardo Cervantes Rojas defendió la designación y sustuvo que el nombramiento de Carlos Joaquín, quien gobernó con las banderas del PAN y PRD, “es un mensaje de pluralidad”.

“Si queremos que México crezca, que salga adelante, necesitamos la suma de todos y todas. Es un mensaje de la reconciliacion que se debe dar”, dijo.

Por su parte, el senador independiente Emilio Alvarez Icaza sostuvo que la designación es ejemplo de la hipocrecía con la que se maneja el servicio exterior mexicano.

“Hay un mal manejo y pérdida de espacios por renunciar a liderazgos regionales por la incapacidad y torperza en las relaciones exterioires, que nos ha llevado a conflictos con países que supuestamente son aliados”, indicó.

Precisó que ante los gobiernos de los principales países con los que México tiene relaciones diplomáticas se han nombrado embajadores que carecen de carrera en el servicio exterior.

“Se esta abusando, porque se está utilizando a las embajadas como premio a la sumisión y entreguismo. Tenemos a más de 12 embajadores de gran nivel, con gran carrera tomando café, lo cual es un desperdicio del Estado Mexicano”, indicó.