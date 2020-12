La Dirección de Fiscalización informó que no habrá ningún cambio en la tarifa del transporte público y que continuará con el cobro de derechos por el trámite de la licencia de funcionamiento del año fiscal 2020.

El director de Fiscalización, ingeniero Alberto Covarrubias, aclaró que los transportistas, por sí mismos, no pueden hacer ningún cambio en las tarifas, ya que esa decisión corresponde un comité.

Si a un usuario le cobran de más, habría que registrarlo en video, con el número de autobús y el horario de la falta para proceder legalmente porque hasta ahora, en cuanto al transporte público municipal, no tiene información de ninguna modificación a las tarifas.

Sobre los cambios en el transporte público, de unidades que no se tenían permitidas, dijo que el tema jurídico sigue igual y que está entrampado en un amparo.

“Hace poco el juzgado sacó la resolución y la envió al Congreso para que cambie el dictamen, pero hasta el momento no lo ha devuelto. La Dirección ya va para dos años parada, no podemos poner multas ni dar bajas, obviamente el transporte público sigue operando y no puede haber cambios de tarifas hasta que eso se resuelva, pues es un tema federal”.

Dijo que Transporte y Vialidad sí puede poner multas y que es precisamente lo que Fiscalización busca con el nuevo reglamento que están cabildeando, para ayudar a mejorar el servicio de transporte público.

Indicó que la multa por cambiar de ruta es de cerca de 50 mil pesos y por operar sin concesión es de unos 250 mil para las empresas, no los conductores. En el caso del sobrecupo, la multa es de 900, que, es el tema más común ahora.

“En el transporte público municipal es muy difícil que un operador se atreva a mover la tarifa por dos razones: la primera es que ellos ganan sueldo, no es como en el transporte público estatal que liquidan y lo que sobra es de ellos, aquí tienen un sueldo; y la segunda, son empresas que tienen un número total de camiones, si uno sube la tarifa pueden perder la concesión de toda la flotilla.

Sin embargo, indicó, hay un caso documentado después de la pandemia de una que persona a la que le estaban cobrando 10 ó 20 pesos. A ese operador le dieron de baja del sindicato y fue el único caso, fue un caso aislado que crea una falsa percepción por el abuso de un chofer en ese caso.

En cuanto a los días 24 y 31 de diciembre, en los que muchos conductores acostumbran “cobrarse su aguinaldo”, dijo que, si llegara a suceder en el transporte municipal como Maya Caribe y Bonfil, es importante que se grabe en vídeo para sancionar al conductor.

“Si es (una ruta) estatal no podemos sancionar, pero podemos cuadyuvar a que se presiones al sindicato y haya una sanción para los choferes que incumplan, que se acerquen a la dirección del (Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo) Inmoveqroo”.

Sobre la venta de alcohol, el director de Fiscalización dijo que continuará de lunes a sábado hasta las 10 de la noche, con un horario extendido hasta la medianoche y en restaurantes hasta la 1 de la mañana, incluso para el 24 y 31 de este mes.

Dijo que hasta ahora no se tiene ninguna instrucción para “ley seca” y que eso le corresponde al gobierno del Estado.

“Bares y discotecas todavía no pueden abrir, algunos están abiertos como restaurantes con licencias temporales por parte del Estado para lo cual deben tener certificación de la Cofepris y cumplir con todos los lineamientos sanitarios”.

Fuente: Infoqroo