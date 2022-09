Después de una larga espera, este sábado 17 de septiembre, por fin volverán a verse las caras dos boxeadores que en el pasado regalaron grandes espectáculos a los aficionados del boxeo. Canelo Álvarez y Gennady Golovkin completarán su trilogía. Pese a que el mexicano es favorito, el emblemático Julio César Chávez contó cuál es su preocupación.

Canelo Álvarez parte como favorito al enfrentarse a Gennady Golovkin, quien ya tiene 40 años y de seguro esté un escalón por debajo en lo físico. Sin embargo, el kazajo es siempre un rival de temer. Incluso, el mexicoamericano Ryan García lo ve como favorito al triunfo, esto debido a que advierte cierto nerviosismo en Canelo después de lo que fue su última derrota ante Dmitry Bivol.

“Hay una gran tensión, hay nerviosismo de qué va a pasar en la pelea. Cómo te vas a desenvolver arriba del ring. Hay muchos cambios del estado de ánimo de uno, pero uno tiene que relajarse, porque no puede subir presionado al ring”, reflexionó Julio César Chávez en diálogo con Azteca Deportes. El ídolo del boxeo mexicano sabe muy bien lo que son estas grandes batallas.

Canelo viene de caer ante Dmitry Bivol, en una pelea donde estuvo lejos de su mejor versión. “A mí lo que me preocupa es que Canelo suba enojado al ring. Tratando de noquear a un Golovkin que nunca ha sido noqueado, que nunca lo han tumbado; que se frustre, que se canse”, explicó Chávez respecto a lo que le preocupa de cómo afrontará la pelea Canelo Álvarez.

La comparación de Julio César Chávez

Para el ídolo del deporte mexicano, el hecho de arrastrar una derrota no es menor: “Siempre hay presión cuando uno pierde. Cuando perdí con Randall, en la segunda me estaban noqueando otra vez por la imprecisión, por el enojo. Uno no se siente seguro de uno mismo”, insistió Chávez.