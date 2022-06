Después de unos días intensos, con jaloneos, subidas, bajadas, apariciones, desaparecidos,

muertos, vivos, olor a Pixanes a naftalina. Algunos morían uno o dos días y al tercero lo resucitaban, de pronósticos caseros, de peculiares favoritismos, al final ayer la autoridad electoral aprobó en sesión la relación de los diez legisladores plurinominales.. ..

Evento que tendrá aun que dirimirse en la Sala Superior de Xalapa, ya que por supuesto tanto manoseo género intereses, hay personajes que no quedaron conformes con la lista aprobada, harán uso de su derecho de impugnación.

Algunos Partidos por completo fueron desaparecidos, no les permitieron tener cuando menos un representante como al PRD, quien fue víctima de este nuevo algoritmo interpretativo, es tuya, mía, acaríciala, trátala, muévela, al final se quedaron como simples anacoretas, como espectadores contemplativos..

Ayer se demostró que la política está elevándose a niveles de costumbre, a la cotidianidad el “arte de la zalamería “, muchos hacen uso de ella para hacerse notar, bien sea con fotos, selfies o felicitaciones que rayan en lo absurdo, en una ausencia total de dignidad, se muestran en la profundidad de lo ridículo..

Mara con una madurez sorprendente, con una agenda cargada ya que estuvo en Toluca en un Encuentro Morenista con los principales liderazgos, donde dieron inicio los trabajos rumbo a la Presidencia de la República y de la Gubernatura del Estado de México, acusó recibo de todo el golpeteo mediático de estos últimos días por la conformación de la citada lista, en donde algunos ya la veían como el primer cisma político entre Morena y el Verde.

Nunca se mostró afecta a alguna relación, no demostró preferencia alguna, no hizo pública su opinión y prefirió que ese tema lo desarrolle a cabalidad la autoridad electoral, sabedora de que al final tendrá un Congreso a modo, un Congreso con la mayoría de su Coalición y se dio el lujo de tener ex colaboradores y poseer la pócima de resucitar a cadáveres que el Covid se había llevado como a Mildred Avila y Julián Ricalde, quienes están en su último tren disfrutando esta nueva oportunidad..

Algunas como Candy Ayuso quien sin ganar un voto es de nuevo legisladora, demostró su desdén, sin importarle, no le es interesante, por eso no acudió a recibir su constancia. Gris intento de amagar como cuando ganó Carlos Joaquín, faltó a la sesión para conformar la Gran Comisión se declaró indispuesta ya que supuestamente tenía un Chok nak de película nada se lo detenía, se negaba a frenarse y tuvo que ser hospitalizada, surge la interrogante le habrá sucedido lo mismo? Es alérgica ahora a los grandes eventos o su estómago la traiciona?, no sabemos, sería positivo que decline a algo que no merece…

Su actitud termina de embrocar al PRI, lo exhibe y además denota una falta de respeto para la militancia, nunca, nunca atenderá el llamado de su Partido, está creída que por su prosapia, por su pedigree político volvió a llegar y no le debe el favor a nadie, que poca maternidad…

Las especulaciones por los plurinominales llegaron a tal grado que en varios cafés políticos se amarraron apuestas para ver quienes Sí y quienes No llegaban, ayer se despejaron las dudas y se vio que Morena en el corazón es frágil ya que perdió en buena lid con Susana Hurtado quien no ha demostrado fidelidad a ningún Partido, siente que es más que ellos y ahora con el mercadeo de votos logró triunfar, vencer a un fundador, a una de las Vacas Sagradas de Morena, ya vimos que no son tan Sagradas..

En todo este pleito de integración de la lista, el resto del estado solo veíamos como se destazaban entre ellos, puros de la zona norte, nunca se incluyeron a gente el Sur, ojalá esto no sea el preámbulo del olvido ni de no ser tomados en cuenta. Esta confrontación se dio por la aberrante actitud de varios políticos chetumaleños que abandonaron sus hachas de guerra y les dieron matracas para hacer ruido, esa fue la negligente actitud, esa fue la postal durante los 60 días de campaña, luego no habrá motivo de queja .

La Perla Negra la dio la aparición de “aquel que comenzó desde cero”, aquel que quizo ser Rey y al final fue esclavo, ahora quiere redimirse y ser Plebeyo, aquel que disfruto a manos llenas la época de gloria del PRI y fue uno de los enterradores de ese Partido. Ayer se dejó ver y surge la interrogante, no está en un proceso judicial, acaso el estar en arraigo domiciliario te permite salir de tu ámbito, te permite mostrarte con total impunidad y darte el lujo de sonreír, cuando las cárceles están llenas de gente que por menos delitos está encerrada y el se pasea como Pedro por su casa? Acaso vivimos en un mundo al revés? No lo cree usted?…

Mejor seguiré caminando y cantando” Que alguien me diga, como se olvida, como se arranca un amor del corazón. Que alguien me diga, se me hace urgente ando buscando entre la gente, quien me cura este dolor”…