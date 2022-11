CIUDAD DE MÉXICO, 10 de noviembre.— La reforma electoral que plantea el presidente Andrés Manuel López Obrador no lograría el ahorro presupuestal que se pretende y, en cambio, pondría en riesgo la calidad de las elecciones, el ejercicio de los derechos políticos y con ello, la vida democrática en su conjunto, advierte la Asociación de instituciones Electorales de las Entidades Federativas (AIEEF).

En un extenso documento avalado por ese organismo que agrupa a los 32 institutos electorales estatales, se aportaron lo que los participantes denominado “evidencias y elementos” para dimensionar la importancia y magnitud del trabajos que realizan los organismos públicos locales electorales.

Hay que recordar que la propuesta de reforma que propone el presidente López Obrador plantea la desaparición de los institutos electorales locales y que sea un nuevo organismo nacional el que se encargue de los procesos electorales en estados y municipios.

En el documento los organismos electorales subrayan que México es una república federal y por tanto “los estados son libres y soberanos para definir las instituciones y leyes que regulan su convivencia colectiva y su vida política interior”.

“Desde hace al menos tres décadas, con la transición a la democracia las leyes e instituciones electorales locales han garantizado, cada vez más, los derechos políticos y electorales en las entidades: de asociación, participación, representación y, por supuesto, el voto universal libre y secreto: esa es la razón de su existencia”, destacan.

“Este trabajo se refleja en la organización de elecciones libres, periódicas, legales y competidas, permanentemente conducidas y vigiladas por la ciudadanía, que se han celebrado en el ámbito local y cuyos resultados dan cuenta de una intensa dinámica de alternancia registrada en todas las regiones del país y en todo tipo de cargos de elección popular”, agregan.

“Todas las funciones que se explican en este documento, y muchas otras imposibles de plasmar aquí, están en la realidad electoral de los estados y no hay forma de suprimirlas ni eliminarlas, sin que con ello se suprima y se elimine la competencia misma, la organización democrática de la disputa por el poder público en las entidades y, en suma, los derechos políticos de las mexicanas y los mexicanos”, advierten.

Señalan que la desaparición de las autoridades electorales locales implicaría necesariamente un crecimiento exponencial de funciones y trabajo para una sola institución centralizada, que tal como lo propone la iniciativa de reforma presidencial “no sería profesional, ni especializada y solo contaría con una estructura local temporal, ajena de las formas y la política local”.

“Por ello, los OPLE sostenemos que con la iniciativa propuesta no se lograría el ahorro presupuestal que se pretende y, en cambio, se pondría en riesgo la calidad de las elecciones mexicanas, el ejercicio de los derechos políticos en nuestro país, y con ello, la vida democrática en su conjunto”, sentencian.

“Nuestro régimen federal constitucional, ha hecho posible que, atendiendo a las particularidades y realidades propias de cada región, las entidades desarrollen capacidades técnicas e impulsen avances para la ampliación de los derechos políticos de las mexicanas y los mexicanos”, indican.

“Pero sobre todo ha garantizado su principal tarea: la renovación periódica, legal y pacífica de los gobiernos y las representaciones locales, y con ello, la estabilidad política y social que merece nuestra vida democrática nacional y subnacional”, concluyen.