Tulum, 2 Junio.- El candidato de Morena a la presidencia municipal de Tulum, Marciano Dzul Caamal, criticó a la presente administración por fallar en temas sociales sensibles como la salud, falta de oportunidades a la juventud, sobre todo académicas y el tener que “vivir con miedo”.

“Tenemos que demostrarle a esta administración que quiere reelegirse tres años más, que ya estamos fastidiados de la inseguridad, de que no nos atiendan en temas de salud, de que no haya oportunidades para los jóvenes con una universidad y de que ya no queremos vivir con miedo”.

En su propuesta “a votar por el cambio” este 6 de junio y en declaraciones a Radio Turquesa, el aspirante recordó que su eslogan es: “Rescatemos a Tulum”, porque el principal problema es la corrupción dentro del municipio.

“Todos hacen lo que les da la gana, sin que nadie les diga que las reglas se cumplen, por eso crearemos un documento para implementar el respeto de los reglamentos, vamos a trabajar con el Implan, que nos han propuesto empresarios y restauranteros de la zona costera, eso sin dejar atrás el drenaje que tenemos que introducir en esta zona”, dijo.

Recordó que sus propuestas abarcan temas como salud, educación, seguridad, atención a las mujeres trabajadoras y respaldo a la juventud para que tengan oportunidades de emprender con recursos del municipio.

“Llegamos fuerte (al cierre de su campaña, esta noche), hemos trabajado, platicado con cada ciudadano en cada poblado; a unas horas del cierre que será virtual, para cuidar la salud, me siento halagado por el respaldo expreso de los ciudadanos, que saben que mis propuestas son positivas y que sí pueden cumplirse”, concluyó. (Infoqroo)