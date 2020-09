CANCÚN, Quintana Roo.- La senadora panista Mayuli Martínez pidió a su colega de Morena, Marybel Villegas Canché, no comer ansias y le advirtió que el 2021 “no será un día de campo para Morena”.

En su intento por defenderse de graves acusaciones sobre su enriquecimiento, Marybel Villegas aseguró que “los ataques mediáticos en mi contra son por mis altas preferencias y apoyo popular”.

”Marybel no debe colgarse de uno de los gobernadores mejor calificados del país”, dijo Mayuli Martínez en referencia a la actitud de Marybel Villegas de responsabilizar de las acusaciones en su contra al gobernador Carlos Joaquin González.

La Senadora Martínez comentó que: “Resulta claro que se equivoca la Senadora Marybel, no debe comer ansias electorales ya que el 2021 no será un día de campo para Morena, en todo caso, si de preferencias electorales se trata, debe asegurarse que en su partido le dejen de tirar fuego amigo desde el centro del país y no debe colgarse de uno de los gobernadores mejor calificados del país. Debo señalar que el PAN siempre ha estado listo para gobernar Benito Juárez”.

Las acusaciones realizadas por el periódico nacional “Excelsior” en el que muestran que Marybel Villegas incrementó su fortuna en más de 30 millones de pesos en un año, provienen de fuego amigo, que no es otra cosa sino la respuesta del propio presidente de la república que no pretende apoyarla en sus aspiraciones políticas para el 2021.

La Legisladora panista Mayuli Martínez aseguró que está en la naturaleza de Villegas Canché utilizar cualquier circunstancia para generar un show mediático a su favor para distraer la atención de su verdadero propósito, a pesar de que ella sabe perfectamente de donde vino ese tema, y no precisamente del estado de Quintana Roo.

Agregó que la respuesta tan iracunda de la Senadora Marybel Villegas, es producto de su nerviosismo ante la pérdida de apoyo popular de Morena en Quintana Roo, por los hierros del Gobierno Federal y la profunda crisis económica en la que han sumido al país.

Y es que es claro que en la forma de gobernar y en los resultados obtenidos, pretende golpear al gobierno del Estado, para así compensar la desbandada de apoyos de morena en Quintana Roo.

Finalmente, Mayuli Martinez comentó: “considero que por estas fechas la paranoia política suele incrementar sus niveles y luego echar culpas sobre persecuciones inexistentes. El PAN está listo para trabajar en favor de los quintanarroenses como lo ha hecho Carlos Joaquín durante la pandemia, luchando por la reactivación económica y la salud y en especial lucharemos en Benito Juárez donde ella dice tener aspiraciones”.