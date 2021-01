Este jueves, el Partido Acción Nacional en Quintana Roo, en conjunto con los Partidos Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática y Confianza por Quintana Roo, presentaron ante el Instituto Electoral de Quintana Roo, la carta de intención para conformar la Coalición “Va Por Quintana Roo”, informó el Presidente Estatal del blanquiazul, Faustino Uicab Alcocer.

“Estuvimos buscando un diálogo y todas las coincidencias, para brindar a los ciudadanos una coalición no solo por hacerla, si no buscar qué era lo mejor para los quintanarroenses. Afortunadamente hemos logrado este punto, es un trabajo que no sólo es en el Estado, también a nivel federal, y agradezco a los dirigentes de los Partidos que en conjunto formamos esta alianza, el poder tener sobre la mesa esa voluntad y esa preocupación por Quintana Roo, para que juntos podamos hacer un mejor trabajo”.

Uicab Alcocer informó que, en esta Coalición, Acción Nacional estaría encabezando los municipios de Othón P. Blanco, Solidaridad, Isla Mujeres y Lázaro Cárdenas, el PRI, Cozumel, Bacalar y Felipe Carrillo Puerto, y el PRD, Tulum y José María Morelos. En este sentido, detalló que, será hasta después del 12 de febrero, cuando finalicen los procesos internos de cada partido, cuando se definiría quienes estarían encabezando estos espacios.

“Cada uno de los Partidos que nos acompañan en esta coalición ha tenido gobiernos exitosos en el Estado, y esto también lo abonaremos a esta coalición para poder construir, aún de manera más sólida, todo lo que viene para los procesos de campaña”.

El Dirigente Panista indicó que lo que hoy prevalece es el Estado, son los ciudadanos, “estamos totalmente convencidos de que hacemos lo correcto, vamos a dar excelentes resultados en el próximo proceso electoral, sobre todo en los próximos gobiernos en Quintana Roo”.

Estuvieron presentes, la Dirigente Estatal del PRI, Candelaria Ayuso, la Dirigente Estatal de Confianza por Quintana Roo, Bárbara Ruíz, el Dirigente Estatal del PRD, Leobardo Martínez, así como la Delegada del CEN del PAN, Kathia Bolio, el Director Jurídico del CEN del PAN, Raymundo Bolaños, el Secretario General del Comité Estatal del PAN, Germán González, el Diputado Eduardo Martínez, entre otros.