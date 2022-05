Playa del Carmen 25 de mayo (Infoqroo).- Kira Iris, candidata a diputada local por el Distrito X de Solidaridad de la coalición “Va por Quintana Roo”, PAN, PRD y Confianza por Quintana Roo, tiene lista su plataforma de propuestas y dar respuesta a las necesidades de los playenses.

Kira Iris reconoce la falta de servicios de salud en Solidaridad y en Quintana Roo, ya que de 10 hogares que visita, en nueve de ellos existen enfermedades en donde en la mayoría de las personas no cuenta con los recursos económicos para una consulta médica, medicinas, mucho menos para estudios.

Ante este panorama, la candidata propone el Seguro Popular, medicinas gratuitas, para los playenses, de tal manera que legislará que en el próximo Congreso del Estado el tema de salud sea primordial y se regrese el servicio gratuito.

“Conocemos las preocupaciones de la ciudadanía, me pongo en sus zapatos y tenemos que resolver el problema de salud, que regresen los servicios médicos es parte de mis compromisos, no puede ser que seamos un estado con las mayores divisas y que no ofrezcamos un servicio de salud y una mejor calidad de vida a quienes sostienen a la industria turística de Quintana Roo”, expresó Kira Iris.