CIUDAD DE MÉXICO, 27 de noviembre.- “Ya bájenle… te voy a romper la madre”, le advirtieron a Francisco Reséndiz, editor del periódico capitalino El Universal cuando circulaba en una de las calles de la ciudad de México.

En su página web, el Gran Diario de México informó que a través de sus redes sociales Reséndiz explicó que la tarde de este sábado, al circular sobre Avenida San Fernando, en la Ciudad de México, un auto de color naranja se le emparejó y el conductor comenzó a insultarlo.

“Por un momento pensé que era un incidente de tránsito del que no me di cuenta y seguí conduciendo”, dijo Reséndiz.

Sin embargo, metros más adelante el mismo auto y un Mazda color vino le cerraron el paso. De ambos autos bajaron varios hombres y uno le indicó que sabía quién era él.

“Ya se pasaron, le bajas, eres un puto, te voy a romper la madre, te voy a buscar hasta encontrarte y te voy a matar, te voy a meter de balazos, ya se pasaron, así que bájale con lo que publicas”, amenazó el sujeto.

La autoridades ya están al tanto e investigan este hecho.

EL UNIVERSAL estará pendiente de la indagatoria.- Información tomada de El Universal.