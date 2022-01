Al menos tres casos de flurona, definida como la coexistencia simultánea de dos virus, ya sea de COVID-19, influenza o gripe estacionaria que sufre un paciente, han sido detectados en Nayarit y Jalisco, reportaron autoridades sanitarias.

El primer caso de flurona en México fue detectado en Nayarit, informó el secretario de Salud estatal, José Francisco Munguía, quien señaló que han detectado el primer caso de coinfección de COVID-19 e influenza en una mujer de 28 años de Tepic quien ya está en aislamiento.

“Tenemos el primer caso de coinfección de COVID-19 e influenza, paciente femenina de 28 años, de Tepic, estamos en alerta máxima para ver cómo los comportamientos que tiene esta pandemia”. José Francisco Munguía, secretario de Salud de Nayarit

Por su parte, la jefa del Laboratorio de Diagnóstico de Enfermedades Emergente y Remergentes de la Universidad de Guadalajara (UDG), Alejandra Natali Vega Magaña señaló que en el estado de Jalisco se lograron detectar dos casos de flurona.

Detalló que ambos casos de flurona, que no fueron graves y se atendieron de manera ambulatoria, pudieron ser detectados con el kit de diagnóstico covidflu desarrollado por la UDG junto con la empresa Genes2Life.

Hasta el momento, hay poca información de estas coinfecciones, pues no hay muchos casos documentados en el mundo. Sin embargo, especialistas médicos aclaran que para estar prevenidos frente a la gripe y a la infección por SARS-CoV-2 lo mejor es la vacunación.

Flurona: ¿qué se sabe de ella?

El nombre “flurona” viene de la combinación de “flu”, que significa gripe en inglés, y “corona” por coronavirus, el tipo de agente patógeno al que corresponde el virus SARS-CoV-2 causante del COVID-19.

Éste no es un nombre científico y la Organización Mundial de la Salud (OMS) no se ha pronunciado respecto a su oficialidad. Hasta esta semana, la flurona no se había detectado en México, pero sí en países como Israel y España.