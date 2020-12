Hay muchos profesionistas, como ingenieros, arquitectos y abogados que siguen haciendo avalúos sin formar parte del Colegio de Valuadores de Quintana Roo (Covaqroo), donde nos encargamos de que los valuadores estén bien capacitados, con cursos que se imparten cada año para estar al día con las normas internacionales de valuación, dijo su presidente, Juan José Ortiz Jasso.

Entrevistado en el marco de la 4ta. Asamblea de Presidentes de la Federación de Colegios de Valuadores (Fecoval) y de la Conferencia Internacional de Valuación IVSC-Fecoval, que reúne por primera vez en México en forma virtual y presencial a alrededor de 450 especialistas de siete países, destacó que hoy en día, para poder ejercer como valuador se requiere cédula profesional.

Del total de valuadores de Quintana Roo que todavía no se capacitan no tenemos un padrón, pero hay valuadores que no están colegiados y están en el Registro Estatal de Peritos Valuadores, pero están en su derecho de ejercer si tienen cédula profesional; cédula de especialistas o son maestros en valuación, de lo contrario tienen que capacitarse con una maestría o una especialidad para poder ejercer”, dijo.

Adelantó que el próximo año, el Colegio Estatal de Valuadores cumplirá 30 años en Quintana Roo, con 76 valuadores agremiados en el Estado.

“Tenemos peritos valuadores en Chetumal, Cozumel, Isla Mujeres, Cancún… estamos trabajando de manera mixta (presencial dos veces por semana y virtual) y con la Secretaría de Gobernación para el refrendo de peritos valuadores, ya que formamos parte del Comité de Peritos Valuadores que revisa los expedientes para los peritos de nuevo ingreso. La Secretaría nos faculta para hacer avalúos en Quintana Roo, para juzgados, para traslado de dominio y dependencias de gobierno”, apuntó.

Por su parte, el arquitecto Gustavo Reyes Aguiar, presidente de la Federación de Colegios de Valuadores (Fecoval), destacó la importancia de un evento que tendrá lugar mañana en el marco de la Asamblea, porque agrupa a 9 participantes de diferentes partes del mundo, 7 de ellos extranjeros.

“Originalmente iban a venir de manera presencial, pero por la pandemia los tendremos vía Zoom”, adelantó.

“Nosotros como Federación pertenecemos a las más importantes organizaciones del mundo de la valuación, regidas por el Consejo Internacional de Normas de Valuación (IVSC), una agrupación que norma los estándares para trabajar en nuestra profesión en todo el planeta”, indicó.

Reyes Aguiar destacó el trabajo de Colegio de Valuadores de Quintana Roo, “uno de los colegios más activos en el sureste y a nivel nacional”.

Fuente: Infoqroo