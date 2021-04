Cancún, 3 de abril.— Marcy Bezaleel Pacheco, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados (Canirac) Cancún, Isla Mujeres y Puerto Morelos, informó que por el alza en los insumos habrá un incremento en el menú, aunque se aplicaría una vez concluida estas vacaciones de Semana Santa.

El dirigente manifestó que, por el aumento de los insumos como el pollo, maíz y tortilla, se dará un incremento entre del 4 o 5 por ciento en los menús.

“Este aumento debe ser mínimo, ya que no podemos incrementar mucho los costos en estos momentos en que sabemos que la gente no tiene mucho dinero, debemos ser cuidadosos. Lo que es un hecho es que el alza de los insumos nos golpea y hay que ver la manera de obtener ganancias, lo cual no es sencillo”, añadió.

De acuerdo con Pacheco, esperan en estas vacaciones operaciones del 57 por ciento en zonas turísticas y del 45 por ciento en la ciudad.

“Antes del inicio de este periodo vacacional registrábamos una operación del 38 por ciento en las zonas turísticas de los tres destinos y del 25 por ciento en las áreas fundacionales”, precisó.

El sector gastronómico, recordó, implementó el protocolo sanitario mesa segura, un esquema con el que tienen buenos resultados y en temporadas altas, como la de fin de año y esta de Semana Santa son reforzados para ofrecer mayor seguridad a los comensales y colaboradores.

En cuanto a las plantillas laborales, indicó que desde antes del actual periodo vacacional ya estaban incorporados todos los colaboradores en los restaurantes ubicados en zonas turísticas, y los del centro continúan al 60%.

Bezaleel Pacheco dijo que el cheque promedio subió en zonas turísticas de 650 a 720 pesos en diferentes restaurantes, y en la zona centro está de 180 a 250 pesos.

Fuente: Infoqroo