COZUMEL, 14 Marzo (Infoqroo).- Cozumel dio la bienvenida hoy al crucero más grande del mundo de la empresa Royal Caribbean, Wonder of the Seas, que cuenta con una capacidad para albergar a más de nueve mil personas.

“Da gusto ver la recuperación económica de Cozumel , hoy 4 cruceros en la Isla, uno de ellos el más grande del Mundo y además el aeropuerto a total capacidad con vuelos nacionales e internaciones. A dos años de Pandemia recuperamos los empleos de las familias cozumeleñas”, escribió el gobernador Carlos Joaquín en Twitter.



Un comunicado del Gobierno del Estado añadió que su titular, Carlos Joaquín, junto con el Secretario de Turismo de Quintana Roo, Bernardo Cueto y diversos representantes del sector, dieron la bienvenida a los visitantes y tripulantes de este crucero, mismo que reafirma la reactivación de este segmento en el Caribe Mexicano.

El crucero arribó con cuatro mil 394 pasajeros y dos mil 167 tripulantes; el hotel flotante, Wonder of the Seas es considerado el crucero más grande del mundo, mismo que zarpó del puerto de Fort Lauderdale en la Ciudad de Florida el pasado 4 de marzo.

Dentro de su itinerario está la escala a Cozumel; Mahahual: St. Maarten (Antillas Holandesas); y San Juan, Puerto Rico, entre otros destinos.

Bernardo Cueto aseguró que el arribo de este crucero a Cozumel genera entusiasmo entre el sector, pues esto continúa consolidando la reactivación turística y económica de la Isla y del estado, toda vez que genera mayores oportunidades de empleo para todos.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Turismo de Quintana Roo, de enero a diciembre de 2021, hubo un cierre de 14 millones 823 mil 772 visitantes en todo Quintana Roo, de los cuales más de 13 millones 500 mil fueron turistas, más de un millón 278 mil cruceristas y 14 mil 613, visitantes que ingresaron a través de la frontera con Belice.

Asimismo, Cueto destacó que 2021 concluyó en materia de cruceros con un millón 278 mil 852 cruceristas; 353 cruceros en Cozumel y 184 en el Puerto de Costa Maya, Mahahual; con un total de 537 embarcaciones.

Lo anterior, tomando en cuenta que la actividad de este mercado inició en el mes de junio, con la llegada del primer crucero a Cozumel.

Destacó que, durante los dos primeros meses de 2022, el estado recibió un aproximado de 219 cruceros al puerto de Cozumel equivalentes a 319 mil 380 pasajeros, según datos de la Administración Portuaria de Quintana Roo.

El Gobierno de Quintana Roo estimó la llegada, en las tres primeras semanas de marzo, de más de 81 cruceros, al puerto de Cozumel y, durante el primer trimestre de este año, la llegada de 576 cruceros a los distintos puertos de Quintana Roo.