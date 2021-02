El diputado José de la Peña emitió un mensaje en sus redes sociales para aclarar las acciones que lleva a cabo y hacer frente a la investigación por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

“Utilizó esta vía para comentarles que me encuentro en la Ciudad de México atendiendo la notificación que en días pasados me hiciere la UIF. Contrario a los que muchos pensarían, estoy atendiendo la investigación de manera formal y frontal, como Abogado que soy, la experiencia me dice que los temas legales se litigan y atienden en las instituciones, no en medios de comunicación”, señala

Así mismo, aclara que tiene la frente en alto; “que no tengo, no he tenido, ni tendré relación, amistad o negocios con presuntos grupos y personas criminales”.

“En efecto mis cuentas bancarias fueron bloqueadas y estoy trabajando con un equipo jurídico en atender lo que la autoridad requiera por los cauces legales conducentes”.

Al término de su mensaje el ex dirigente del PVEM puntualizó:

“Diría un gurú: “A las balas hay que ponerles el pecho” y así lo estaré haciendo en estos días. Saludos a todos”.

Sobre este mismo tema que involucra a varios personajes de la política, la UIF emitió un comunicado para desmentir información que circula en medios de comunicación así como el supuesto citatorio al ex senador Félix González Canto.