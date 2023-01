CANCÚN, 11 de enero.- El Poder Judicial de la Federación falló en favor de la operación de las plataformas digitales que ofrecen servicio de transporte, como Uber, por lo que los taxistas empezaron a movilizarse para una manifestación en esta ciudad.

Por unanimidad, el Tercer Tribunal Colegiado del vigésimo séptimo circuito de Cancún otorgó a Uber el amparo para poder operar en Quintana Roo, donde la Ley de Movilidad impone fuertes condicionamientos para ese tipo de empresas, que no han podido operar con seguridad en el estado, debido a que la legislación tiene a beneficiar a los sindicatos de taxistas.

Incluso, han habido principalmente en Cancún y la Riviera Maya enfrentamientos entre choferes de Uber y taxistas con saldo de heridos.

El amparo en favor de Uber representa en los hechos el fin del monopolio de loa taxistas, que durante años han operado bajo intereses políticos y suelen imponer su criterio sobre cualquier autoridad. Además, se pondrá a prueba al actual gobierno estatal ante cualquier acción violenta o bloqueos que pretendan realizar los taxistas.

José Antonio Belda Rodríguez, uno de los tres magistrados que componen el Tribunal, consideró que la decisión de autorizar la operación de Uber no afecta a quienes prestan el servicio de transporte público, y sí ayuda a los usuarios, pues les ofrece mayores opciones de servicio.

El amparo fue promovido por Uber desde 2019, debido a que la Ley de Movilidad condiciona su operación a la obtención de concesiones que otorga el gobierno del estado.

La plataforma demostró, según el magistrado ponente, ser una empresa privada, una sociedad mercantil que ofrece servicio de transporte con chofer mediante dispositivos electrónicos y aplicaciones digitales.

Esto confirmaría que por lo tanto no es transporte público y por ello no requiere de una concesión, como lo exigen las autoridades de Quintana Roo.

Mientras los magistrados resolvía, afuera de las instalaciones del Poder Judicial de la Federación, en la avenida Andrés Quintana Roo, se realizaba un plantón de taxistas.

Luego que se conoció la resolución judicial, cientos de taxistas del norte del estado empezaron a movilizarse hacia Cancún, donde preparar manifestaciones que podrían afectar a la ciudad.

Debido a ello, las direcciones de Tránsito, Protección Civil y Bomberos realizan operativos de prevención para resguardar la seguridad vial, en distintos puntos de la ciudad y en las inmediaciones.