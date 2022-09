FELIPE CARRILLO PUERTO, 16 de septiembre (infoqroo).- La presidenta municipal de Felipe Carrillo Puerto Maricarmen Candelaria Hernández Solís, mejor conocida como Mary Hernández, fue abucheada por la población al equivocarse en las fechas de celebración del inicio de la Guerra de Independencia en México, además de atrasarse casi una hora en el inicio de la ceremonia.

Por la emoción, la alcaldesa mencionó que se trataba del 210 aniversario del inicio de Independencia, lo que generó chiflidos, por lo que rápidamente rectificó la fecha, sin embargo, en lugar de mejorar, siguieron las burlas e incluso otra rechifla por parte de la gente que además estaba molesta e impaciente por el retraso en el inicio de la semana, que hasta antes de la pandemia, hace dos años, se realizaba a partir de las 23 horas y en esta ocasión fue cerca de la media noche.

Mary Hernández realizó el tradicional grito de Independencia ante cientos de carrilloportenses, quienes salieron a festejar las fiestas patrias después de dos años de suspenderse por la pandemia del COVID-19.

Las actividades culturales iniciaron a las 21 horas, al concluir las autoridades se presentaron en el balcón del Palacio Municipal y hasta las 11 de la noche con 46 minutos la edil carrilloportense comenzó el evento.

La gente, ya muy molesta empezó a silbarle e incluso a insultarla verbalmente porque no inició a tiempo.

Antes, la alcaldesa recordó a los hombres y mujeres que iniciaron el movimiento de independencia que se consolidó en 1822 para que al fin, México fuera una nación libre y dejara su condición de colonia española, por lo que después de 2 años no se celebró este acto conmemorativo que cumplió 212 años y no 2002 como dijo la alcaldesa.

La Noche Mexicana estuvo animada por la Orquesta Polifacética, local, el Ballet folclórico del DIF Estatal, el Ballet Infantil Lol K’in, así como el grupo de ritmos caribeños, oriundo de Belice “Gil Harry 7”

Previo al protocolo del grito de independencia la presidenta municipal coronó a la ganadora del Certamen Miss Independencia

Al grito de ¡Viva México! ¡Vivan nuestros pueblos indígenas! ¡Viva Quintana Roo! ¡Viva Felipe Carrillo Puerto! Los ciudadanos respondieron con la tradicional ¡Viva! para celebrar y confirmar el sentir hacia nuestra Nación.

La emoción de los asistentes se desbordó al iniciar las la pirotecnia, que al ritmo de música de mariachi, mantuvo a los asistentes disfrutando de la noche.