CANCÚN, 10 de noviembre.— El gobernador Carlos Joaquin González anunció que aceptó la solicitud que hizo Luís Alberto Capella Ibarra para separarse del cargo de secretario de Seguridad Pública, en lo que la Fiscalia investiga los hechos registrados el lunes por la noche, cuando se reprimió a balazos una manifestación de feministas.

Luego de que esta tarde el secretario de Seguridad Pública Alberto Capella Ibarra dijo que su renuncia siempre está en la mesa y que “se me cae la cara de vergüenza” por la actuación de los policías que dispararon contra manifestantes en Cancún, al final se supo que solicitó separarse del cargo.

En un mensaje video grabado, el Gobernador ofreció a la sociedad disculpas por “la inepta actuación” de la Policía y luego informó que aceptó la solicitud de Capella.

No dijo por cuánto tiempo será la separación del polémico funcionario , pero indicó que no ejercerá la función por lo menos en lo que la Fiscalía investiga los hechos.

Aunque no es una renuncia ni destitución, se trata del segundo mando policiaco que cae luego de lo ocurrido anoche.

Esta mañana la presidenta municipal de Benito Juárez, María Elena Lezama Espinosa, anunció el cese del director de la Policía Municipal, Eduardo Santamaría.

Capella Ibarra dijo hoy en redes sociales que seis elementos están bajo un proceso inicial, a quienes en dado caso se fincarán responsabilidades administrativas y penales, pues incumplieron una orden y ocasionaron una situación grave.

La gestión de Capella ha resultado polémica, no sólo por antecedentes de su gestión en Morelos durante la administración del ex gobernador Graco Ramírez, sino porque planteó como solución al problema de la violencia en Quintana Roo, el Mando Único, que en primera instancia fue rechazado por diversos presidentes municipales.

Luego de más de un año de que se logró que todos los ayuntamientos se sumaran a su estrategia, los resultados están a la vista, con elevados índices de violencia que se atribuyen principalmente a la delincuencia organizada.

En su mensaje, el Gobernador dijo

que no se hizo caso a su decisión de no reprimir la manifestación.

“Es evidente que no se cumplió con la instrucción que giré para que no hubiera agresiones. Como gobernador, les ofrezco una disculpa pública por la incompetencia de los policías que no acataron mis instrucciones”, dijo el gobernador.

Luego de eso, informó que una vez que la alcaldesa de Cancún, Mara Lezama, decidiera quitar de su cargo al titular de la policía municipal, Eduardo Santamaría, para investigar los hechos, él decidió aceptar la solicitud de Capella.

“Tal como recomendé enfáticamente la presidenta municipal, separó del cargo al director de la policía municipal”.

“He tomado la decisión de aceptar la solicitud de separación del cargo de Alberto Capella, Secretario de Seguridad Pública del estado, en lo que la Fiscalía General del estado y la Dirección de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública, terminan la investigación profunda para determinar a los responsables».