Chetumal, 6 de Septiembre 2022.- Integrantes del Colectivo Verdad Memoria y Justicia de personas desaparecidas de Quintana Roo, presentó ante la XVII legislatura del Congreso del Estado, la solicitud de una comisión especial para la atención de búsqueda de personas desaparecidas en la entidad.

Previo a la primera sesión ordinaria del primer periodo ordinario, un grupo de personas que integran el colectivo llegaron para manifestarse y posteriormente entregar un documento para solicitar sea atendido su caso, en el cual piden les ayuden a darle seguimiento a las denuncias interpuestas por la desaparición de sus familiares.

“Venimos a presentar nuestras exigencias al Congreso en la necesidad que tenemos como víctimas de personas desaparecidas, son varias las propuestas porque tenemos en todas las situaciones omisión, dilación y muchas otras cosas que necesitamos como colectivo de personas desaparecidas”, indicó.

La vocera del colectivo, Romana Rivera Ramírez, exigió la destitución del Fiscal General del Estado Oscar Montes de Oca y de la Comisionada de Búsqueda de personas en Quintana Roo, Luz Margarita González López por “simular” acciones en materia de procuración de justicia y atención a familiares de los desaparecidos.

Por otro lado, Rosa María Márquez, de la Red por la Equidad y Derechos Humanos, insistió en que ha habido apatía y simulación por parte de las autoridades y por ello la urgencia para la conformación de la Comisión Especial para la Verdad con la finalidad de atender y apoyar de manera urgente a los familiares y víctimas de personas desaparecidas.

Las manifestantes coincidieron en que las denuncias no progresan y no se toma con seriedad la desaparición de personas “y lamentablemente las autoridades encargadas de darle seguimiento no tienen estadísticas ni el mapeo de la problemática”.

“Es para la creación de una comisión especial para la verdad que quiere decir, que el tema de hoy traemos es de extraordinaria urgencia y atención, porque las madres y familiares de las personas desaparecidas quieren que el Congreso les de mayor certeza y atención al tema de búsqueda”, detalló.

Los inconformes fueron primeramente atendidos por el Secretario General del Poder Legislativo, Benjamín Vaca González, y al término de la sesión ordinaria, por el diputado de la Junta Local de Gobierno y Coordinación Política de la XVII Legislatura, Renán Sánchez Tajonar. (Infoqroo)