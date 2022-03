CANCÚN, 1 de marzo.— En Quintana Roo son muchos los que se visten de morenistas, pero en realidad trabajan para el Verde, afirmó el senador José Luis Pech Várguez, virtual candidato de Movimiento Ciudadano (MC) al gobierno del estado en una entrevista que ofreció al periódico EL UNIVERSAL.

Aseguró que rompió con Morena porque ese partido adoptó todas las malas prácticas y corrupción de la política que en el pasado criticó y denostó.

El aún senador reconoció que aceptó la candidatura naranja porque la actual dirigencia de Morena, que encabeza Mario Delgado, “ni siquiera sabe realizar una operación cicatriz” para buscar la unidad partidista después de los procesos internos, además de que “son inexpertos, sectarios y corruptos por las colusiones” que están operando de cara las elecciones de junio.

Sobre su ruptura con Morena, dijo que deja grandes amigos, y cuestionado de cómo quedará su relación con el Presidente, apuntó: “Del presidente López Obrador me voy a despedir por medio de una carta. Pero igual, creo que él en un momento no sintió correctas las encuestas, no sintió que era justo el destino que estaba tomando el país. Tomó decisiones, yo también las tomo.

“Creo que el Presidente está viendo el país y la conducción del partido ha sido lamentable. No sólo en Quintana Roo, en otros lugares hubo hasta huevazos”.

Calificó de desastrosa la actuación del presidente de Morena, Mario Delgado, quien no ha dado buenos resultados, y “lo lamentable es que no tiene oficio político, no sabe crear la unidad, no sabe que después de que se pierde una elección tienen que existir acuerdos. No saben operar una operación cicatriz”.

“No sólo son torpes, sino además son inexpertos porque los acuerdos cupulares que hoy existen para lograr acuerdos que permitan lograr reformas, lograr lo que sea, se pueden entender, pero no pueden lastimar tanto un estado, no pueden darle la gubernatura al PVEM, que ha gobernado mal y es parte de los problemas actuales”, señaló para luego indicar que en Quintana Roo muchos traen bandera de morenista pero trabajan para el PVEM,

“Hay una mafia del poder que se ha adueñado de los partidos a nivel nacional. Son del mismo color todos ellos: el dinero. Pueden estar de color guinda, verde o de cualquier color. Movimiento Ciudadano se ha salido, no ha hecho ninguna alianza con ellos y eso lo distingue, como en su momento se distinguió a Morena”.

Pech Várguez dijo que Morena se ha coludido con todo lo que criticó y eso es lamentable porque lastima a la ciudadanía y no les permite tener candidatos dignos y tener buenos gobiernos.

“Quintana Roo es un estado maravilloso que lamentablemente pasa momentos difíciles, una ola de violencia y descomposición social.

“Se ha perdido la seguridad, salud y oportunidades, no hay servicios públicos correctos. Es lamentable. Hay que darle una vía para que este crecimiento que ha tenido se convierta en desarrollo, en oportunidades reales de mejores empleos, pues las condiciones de vida de los quintanarroenses, a pesar de que hay mejores hoteles, no han mejorado”.

Pech expuso que es la segunda vez que es candidato a gobernador. “Me siento muy comprometido, siento que hay una indignación con la gente en Quintana Roo con lo que ha ocurrido con los otros partidos que no han ofertado candidatos de valía”.