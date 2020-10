Cancún, 1 de octubre.— La presidenta del Colegio de Nutriólogos de Quintana Roo, Aline Medina Hernández, advirtió que así como la indicación es cuidamos unos a otros del covid-19, debemos hacerlo también ante la pandemia de sobrepeso y obesidad que se padece en el país.

“Hoy nos preocupamos por las camas para atención al coronavirus, mañana serán para atender complicaciones y enfermedades derivadas de la obesidad y sobrepeso; es más preocupante en los adolescentes que, en cinco o diez años, serán la población productiva del Estado y están en riesgo elevado de desarrollar enfermedades crónico- degenerativas, cardiovasculares, diabetes e hipertensión”, precisó.

En entrevista para el noticiero matutino Origen, señaló que ese panorama, a corto plazo, afectaría a la población económicamente activa, porque “en el momento más productivo de su vida estarán padeciendo esas enfermedades y poniendo en riesgo no sólo a ellos, sino a la familia que tal vez dependa de ellos, nos va a afectar social y económicamente”.

La situación, dijo, se ha agravado con la falta de movilidad a la que el confinamiento nos obligó, así como la ansiedad relacionada con la incertidumbre por la pandemia de covid-19, que en muchas ocasiones lleva a consumir alimentos inadecuados con cargas energéticas muy elevadas y bajo aporte de nutrimentos, “además de que no es sencillo pedirle a los niños o adolescentes salir a jugar cuando estamos preocupados por su seguridad”.

En ese sentido, dijo, es una condición que no sólo corresponde al individuo sino al entorno, pues “los ambientes no propician un estado de salud adecuado con esta oferta de productos que no nos convienen, la baja de la actividad física constante y, ahora, el trabajo desde casa, estar concentrados en hacer todo en un mismo espacio sin movernos demasiado”.

Lo que hace falta, continuó, no es solamente prohibir la venta de productos chatarra porque, “al final de cuentas, sí son medidas urgentes y necesarias, pero no tuvieron el complemento adecuado. Para que esas medidas funcionen necesitamos trabajar en equipo, donde haya apoyo, asesoría y educación”.

Asimismo, anunció que hoy se llevará a cabo el 3er. Foro Virtual en Parlamento Abierto sobre Reformas a la Ley de Fomento para la Nutrición y el Combate al Sobrepeso, Obesidad y Trastornos de la Conducta Alimentaria, a las 16 horas, mediante la página de Facebook del Congreso del Estado, en el que participan niños y adolescentes de los 11 municipios.

“Les toca hablar a ellos sobre sus perspectivas y sentimientos al respecto de la alimentación, y creo que va a ser muy interesante poder escuchar qué tienen ellos que decir, conocer cuál es la idea que tienen y tomar decisiones más completas, que los incluyan, siempre pensando en su salud”, expresó.

Creo que necesitamos darles herramientas desde afuera para ayudarlos a elegir mejor y garantizar una salud más adecuada, subrayó. (Infoqroo)