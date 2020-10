Cancún, 20 de octubre.— José Alberto Alonso Ovando, secretario general del PRI en Quintana Roo, manifestó que el triunfo en Hidalgo y Coahuila es un aliciente, un reto y una señal de lo que podría ocurrir el próximo año en la entidad, dado que la Federación sigue sin cumplir muchos ofrecimientos y, a nivel municipal, los gobernantes emanados de Morena han recibido las peores evaluaciones.

“Al menos en Quintana Roo hay muchos pendientes por parte del Gobierno Federal y municipal, que han dejado mucho qué desear y con bastantes compromisos sin cumplir”, indicó.

Entrevistado por Pulso AM, manifestó que la gente votó por esos compromisos, pero ahora está consciente de que no se cumplieron y, aunque eso podría influir en cómo se den los resultados en el estado, no se quedarán a esperar a ver qué ocurre.

“Al final contará lo que hagamos con las bases, tratar de mantener unido al partido y buscar cuadros que están al margen, es decir, ni con ellos, ni con nosotros”, añadió.

También destacó que una cosa es el aprecio que se pueda tener por la figura presidencial y otra la manera como gobierna su partido, pues ha dejado mucho qué desear, de hecho, insistió en que si se analiza a los municipios de Quintana Roo, los peores evaluados son los que gobierna Morena.

“No pueden configurar un gobierno, a veces ni un Cabildo y eso a final de cuentas afecta a la sociedad”, expresó. “Tenemos, por ejemplo, un grave problema de servicios públicos en Cancún y Chetumal. Si lo analizas no son los mejores gobiernos y eso permea en la sociedad”, reiteró.

A nivel federal, expresó que se hicieron muchas promesas, sobre todo en la parte sur de Quintana Roo, de bajar el Impuesto Sobre la Renta y que se tendría a la Secretaría de Turismo, pero no hay nada. “Al final, la gente se da cuenta de que no van a cumplir”. (Infoqroo)