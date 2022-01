CANCÚN, 13 de enero pasado.— Los hoteleros de Cancún empezaron reuniones con los diputados, para tratar de convencerlos de no aprobar la iniciativa enviada por el ayuntamiento de Benito Juárez para incrementar hasta 150% el cobro del Derecho de Saneamiento Ambiental (DSA).

El presidente de la Asociación de Hoteles de Cancún, Puerto Morelos e Isla Mujeres (AHCPM&IM), Roberto Cintrón Gómez, advirtió que de no llegar a un acuerdo recurrirán al amparo para no ser objeto del cobro, por lo cual los hoteleros no tendrían que cobrar el DSA.

Según el dirigente empresarial, incrementar ese derecho que se cobra a los turistas dentro de la tarifa hotelera le restaría competitividad al destino.

Actualmente, la Ley de Hacienda del Municipio de Benito Juárez establece que las empresas hoteleras son los encargados de retener ese concepto y deben enterarlo mensualmente a la Tesorería Municipal a través de los medios electrónicos dispuestos por ésta.

Por lo pronto, dijo que han iniciado el cabildeo para evitar que se concrete la propuesta presentada por el presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta del Congreso del Estado, José de la Peña Ruiz de Chávez.

Dejó en claro que no hay ninguna contrapropuesta de parte del sector hotelero porque no puede haber ningún aumento en este derecho, ya que le restaría competitividad a Cancún y lo sacaría de la competencia frente a otros destinos, que están luchando por incrementar su afluencia de visitantes.

Aunque la propuesta fue ingresada por el diputado estatal José de la Peña Ruiz de Chávez a solicitud del municipio de Benito Juárez, indicó que han iniciado conversaciones con la presidenta municipal Mara Lezama para que los apoye y evite que pase la iniciativa.

La iniciativa se sustenta en que el comercio y el turismo generan cada día importantes cantidades de residuos sólidos, cuya recolección representa un importante compromiso para tener espacios libres de basura y de focos de infección, por lo cual las bases para la recaudación del DSA requieren adecuaciones que garanticen que las contribuciones ambientales puedan resarcir el impacto en el equilibrio ecológico y el medio ambiente.

Apunta que el mantenimiento de los espacios públicos y la prestación de servicios públicos requiere de recursos fiscales suficientes para hacer frente a los compromisos financieros de los proyectos, programas o acciones encaminados a resarcir el daño al medio ambiente, así como la mejora de los espacios públicos, la infraestructura municipal y ejecución de programas sociales.

Por ello, la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Hacienda del Municipio de Benito Juárez, del Estado de Quintana Roo, ha prendido las alertas del sector hotelero por lo que representa para la competitividad del destino.

En 2020, el Ayuntamiento de Benito Juárez recaudó casi 116 millones de pesos por este concepto, mientras que de enero a noviembre de 2021 fueron alrededor de 175 millones, lo cual representa un alza de 50.86% frente al año anterior.

De acuerdo con la iniciativa presentada y turnada a comisiones para su análisis, se incrementaría hasta 150% el pago del DSA en Cancún, ya que propone que su pago sea realizado por cada huésped y no por habitación como se hace actualmente, lo cual elevaría hasta 150% el monto que pagan los turistas al ocupar un cuarto por noche.

Actualmente, se paga el 30% de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) por habitación por noche ocupada, pero con la modificación propuesta el porcentaje subiría 15% por cada huésped adicional en la habitación.

En el documento se propone que el cobro del DSA se aplique de manera proporcional al número de huéspedes que ocupen la habitación en los establecimientos que ofrecen servicios de hospedaje, el cual se causa por la ejecución de saneamiento ambiental que realiza el municipio en razón de la ocupación de hoteles, posadas, casas de huéspedes, hostales y moteles, el cual es pagado por los usuarios de sus cuartos o habitaciones.

De esta manera, se pagaría una base mínima equivalente al 30% de la UMA cuando en la habitación sólo haya un huésped, 45% si hay dos, 60% si son tres y 75% si son cuatro, que es el tope máximo establecido de cobro en la propuesta.