CANCÚN, 13 de enero.— Líderes taxistas advirtieron que no permitirán que Uber inicie operaciones antes de que se modifique la Ley de Movilidad, a pesar de que una resolución judicial permite que operadores de esa transnacional trabajen sin concesiones estatales de por medio.

“En Cancún tomaremos como provocación que operen sin que se haya modificado la ley”, advirtieron.

En conferencia de prensa que encabezaron Ruth Salazar, secretaria general adjunta; Rubén Carrillo, secretario del Interior y Jonathan Pineda Castro, representante jurídico del sindicato “Andrés Quintana Roo”, aceptarán que Uber inicie operaciones en el estado solo hasta que se modifique la ley.

Luego de que el Poder Judicial falló en favor de Uber, que se amparó en contra de la Ley de Movilidad, que favorece a los taxistas y condiciona la operación de la mencionada empresa a la obtención de concesiones, se esperaba que los taxistas cumplieran su advertencia y realizaran bloqueos, como ya lo habían hecho antes.

Sin embargo, ante la firmeza de la decisión judicial y ante la imposibilidad de que una decisión política cambie la situación, los taxistas dijeron que serán “responsables y respetuosos“.

Sin embargo, pidieron que Uber arranque operaciones hasta que se modifique la Ley de Movilidad.

“Uber no puede operar bajo un esquema anárquico. Hay una campaña de desinformación lanzada por esa empresa de que ya puede operar libremente, nosotros categóricamente decimos que no y estaremos al pendiente de que esto se cumpla”, indicaron.

Pidieron al Gobierno del Estado e Instituto de Movilidad que se aplique la ley vigente a los operadores de Uber sorprendidos ofreciendo servicio de transportación, porque “no desaparece la facultad del Estado de regularlos, y la autoridad debe de precisar los efectos y mandato a seguir.

“Transportar a una persona de un lugar a otro, obligatoriamente debe de estar regulado y vigilado. Le parezca o no a la plataforma, tiene que sujetarse sea público, privado o tolerado”, precisó el abogado, “¡No hay trajes a la medida para nadie!”, advirtieron.

El secretario del interior, Rubén Carrillo, informó que siguen trabajando en la estrategia legal, “porque nuestra batalla apenas empieza” y advirtió que continuarán impidiendo que la aplicación preste servicio.

Advirtió que tomarán como provocación que operen en el municipio Benito Juárez sin la nueva regulatoria.

Dijeron que solo hoy Uber dio de alta a 200 operadores en Cancún y 300 en Playa del Carmen.