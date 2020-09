Chetumal, 16 de septiembre.— Luego de una publicación de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en el portal RedFinancieraMX, especializado en finanzas, economía, negocios y turismo, se reconoció que la deuda per cápita de Quintana Roo es de 12 mil 519 pesos al primer trimestre de 2020.

Sin embargo, la secretaria de Finanzas y Planeación (Sefiplan), Yohanet Torres Muñoz, informó que las instituciones financieras del país continúan reconociendo el eficiente manejo de los recursos y la disciplina financiera de la administración estatal.

La base de datos de la Coparmex muestra que la deuda per cápita se redujo de 15 mil 478 en 2016 a 12 mil 519 pesos en el primer trimestre 2020. “Trabajando de la mano logramos reducir la deuda per cápita en 19.12 por ciento de 2016 al primer semestre de 2020, poniendo fin al crecimiento acelerado de la deuda pública per cápita heredada”, manifestó.

La medida más robusta para identificar la evolución de la deuda es mediante la carga per cápita, ya que permite conocer cuánto es el monto que soporta cada ciudadano en el Estado y es en esta medida, donde se dan resultados, gracias al esfuerzo financiero del gobierno del Estado, que logró contener el crecimiento de la deuda heredada y posteriormente reducirla, afirmó.

“Sin duda, estos resultados son muestra del trabajo coordinado de toda la administración estatal, trabajo que ha permitido que logremos destinar mayor cantidad de recursos en beneficio de las y los ciudadanos quintanarroenses”, concluyó.