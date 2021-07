Chetumal, 27 Julio.- Activistas LGBTQTIQ aseguran estar en condición vulnerable por la pandemia de la COVID-19 que pone en riesgo su salud y afecta su economía, así como por el clima, cuyas intensas temperaturas, amenazan, según ellos, su vida.

El representante del colectivo Landa en Playa del Carmen, Eduardo Espinoza Padrón explicó que, además de exponerse a los contagios de COVID-19, que están al alza en las últimas semanas, gente de ese núcleo está también vulnerable a la inseguridad.

Asimismo, a las altas temperaturas lo cual pone en riesgo su vida, ante la necesidad de subsistir por la falta de empleo, principalmente entre aquellos que solían realizar shows, ya sea en fiestas, o bares.

Dijo que varios de sus correligionarios perdieron sus empleos ante las restricciones sanitarias que impiden la realización de eventos masivos y shows al público, lo que ha propiciado que algunos tengan que recurrir a las calles.

Detalló que ante la cancelación de este tipo de eventos, ha tenido que recurrir a las calles, improvisando shows con la finalidad de obtener una fuente de ingresos ante la escasez de empleo, en especial los trasvestis que viven en la marginalidad al tener trabajos no legales, o en su caso, no constituidos por carecer de seguros y prestaciones laborales.

En otros de los casos dijo que al no contar con los ingresos necesarios tienen que regresar a sus lugares de origen, donde no pueden vivir su sexualidad, ya que, aunque no de manera generalizada, algunos de estos miembros de la comunidad dejaron sus hogares debido a esta situación. (Infoqroo)