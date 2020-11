Cozumel, Quintana Roo, a 06 de noviembre de 2020.- Habitantes de las colonias Emiliano Zapata y 10 de abril reconocen las acciones y atención directa del Presidente Municipal, Pedro Joaquín Delbouis, ya que este día continuó con la entrega de apoyos a las familias que se vieron afectadas por el paso de los fenómenos hidrometeorológicos, a fin de procurar por su bienestar y mejorar su calidad de vida.

Durante un recorrido por estas colonias, donde estuvo acompañado de los directores de Desarrollo Social y Protección Civil, Juan Carlos Puga Alcérreca y Héctor Mac Marín, respectivamente, el Presidente Municipal destacó que se mantiene la gestión activa permanente y gracias a la gestión de la Dirección de Desarrollo Social y el DIF Municipal, con el apoyo de la Coordinación Estatal de Protección Civil, se pueden entregar láminas, paquetes alimentarios y colchones a la gente que más lo necesita.

“Quiero reiterarles nuestro compromiso de brindar atención de manera directa a la ciudadanía. El paso de huracanes y tormentas tropicales en los últimos días, aunado con los efectos del frente frío número 11, puso en alto la cultura de prevención de la gente de Cozumel; ahora, como Gobierno Municipal, recorremos las colonias que resultaron con mayores afectaciones por los fenómenos hidrometeorológicos, a fin de brindarles diversos tipos de apoyo, los cuales fueron solicitados ante la Dirección de Desarrollo Social y el DIF Municipal”, afirmó Pedro Joaquín Delbouis.

En ese sentido, las personas que se vieron beneficiadas con estos apoyos, expresaron su beneplácito con las acciones que realiza el Gobierno de Pedro Joaquín Delbouis para brindar bienestar a la gente que más lo necesita, en tiempos difíciles.

Más que nada agradecida porque la verdad no me esperaba estos apoyos, pues como está mi situación, pues mi vivienda se vio afectada, entonces por ello agradezco de todo corazón al Presidente Municipal y que continúe apoyando a la gente que realmente lo necesita. Sabemos que no puede resolver todos los problemas al mismo tiempo; sin embargo, cada vez se ve que avanza con sus acciones: Yolanda Brito Canché, habitante de la colonia Emiliano Zapata.

Muchísimas gracias Presidente Pedro Joaquín, de verdad que es un apoyo que nos servirá de mucho, ya que se trata de láminas para mejorar nuestra vivienda y un apoyo alimentario: Lucía Magaña de la Cruz, habitante de la colonia Emiliano Zapata.

Estamos muy agradecidos con el apoyo que está dando, realmente se le brinda a mi suegro que es una persona mayor y ahí se nota el compromiso que tiene el Presidente Pedro Joaquín con la gente de la isla. He visto cómo trabaja por el bienestar del pueblo, muchas gracias: Marlene Cocom Poot, habitante de la colonia 10 de abril.

Gracias al Gobierno de Pedro Joaquín Delbouis que nos brinda estos apoyos, las láminas, la ayuda alimentaria y los colchones, que de verdad nos hacen falta después que pasaron las lluvias, de corazón gracias y que Dios le bendiga: Juana Antonia Lucas, habitante de la colonia 10 de abril.

Con estos apoyos, que serán muy útiles para nosotros, se puede notar el trabajo que realiza el Presidente Municipal por la gente, nosotros de verdad estamos muy agradecidos, porque en estos tiempos difíciles es cuando se puede ver quiénes ayudan a la gente: María Aké Chalé, habitante de la colonia 10 de abril.