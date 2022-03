CANCÚN, 22 de marzo (Infoqroo).- El ex gobernador Joaquín Hendricks Díaz sostuvo que el PRI no está muerto, y lo demostrará en este proceso electoral, en el que confirmó que acompañará en todo a su hija Leslie Hendricks Rubio en pos de alcanzar la gubernatura como abanderada del tricolor.

Luego de manifestar que es una gran responsabilidad para su hija esta candidatura, manifestó que es por ello que está en una posición de apoyarla, “de estar junto a ella en esta lucha singular”.

También expresó que no ve como desventaja que el PRI compita solo en este proceso electoral, incluso, desde su punto de vista, es algo que por el contrario se puede transformar para obtener mayor fortaleza, pues no se obedecen a intereses de grupos externos.

“El PRI solo puede dar muchísimo más. Lo va a demostrar en el proceso electoral, que no está muerto”, sostuvo.

Hendricks Díaz calificó como muy significativa la mayor participación de la mujer en este proceso electoral a la gubernatura e indicó que es algo que se da cada no sólo a nivel estatal sino también en el país, en respuesta a la equidad de género.

“Esto es positivo para el país, para la sociedad mexicana y es algo que ya tiene una consolidación importante”, añadió.

De acuerdo con el ex mandatario, las claves del PRI para este proceso electoral es que es haber recurrido a una convocatoria, a la reconciliación, y asumiendo una actitud de propuesta, de mirar hacia futuro y no complicarse con cosas que sucedieron.

“Vamos a proponer, construir y no dedicarnos atacar al adversario. La sociedad quintanarroense se va a dar cuenta de ello”, añadió.