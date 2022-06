ISLA MUJERES, 22 de junio.— La alcaldesa panista Atenea Gómez Ricalde acompañó hoy a la gobernadora electa Mara Lezama a su gira de agradecimiento por este municipio y tuvo palabras elogiosas para ella.

“Creo en Mara Lezama. Si alguien me abrió puertas fue ella hace más de 10 años. Una mujer de respeto que me ha ayudado y me ha impulsado, creo en ella y será la mujer que hizo historia arrasando, la más votada y la que logró unir corazones”, subrayó en su discurso.

Atenea Gómez arrancó su gobierno en octubre pasado con una serie de auditorías en contra de su antecesor Juan Carrillo Soberanis e, incluso, le armó expedientes penales.

Sin embargo, cuando su tío Julián Ricalde Magaña fue nominado candidato a diputado por la coalición encabezada por Morena, se congelaron las acciones en contra del ex priísta Carrillo Soberanis, actual diputado federal del partido Verde, quien fue importante operador de la coalición “Juntos Hacemos Historia”.

“Logró que camináramos con un solo objetivo: tener un solo Quintana Roo, por eso estoy segura que a Isla Mujeres le esperan mejores tiempos de la mano de Mara Lezama”, sostuvo.

El mitin de agradecimiento a los isleños de Mara Lezama fue en el parque de las Gaviotas, en la colonia Salina Grande.

Entre porras, aplausos y muestras de apoyo, Mara Lezama refrendó su compromiso de impulsar una nueva Ley de Islas que garantice el piso parejo para quienes habitan en las zonas insulares del Estado.

“Estoy aquí en Isla Mujeres para agradecerles su apoyo durante la campaña y los miles de votos del pueblo para que ganáramos de manera histórica la elección del 5 de junio”, dijo.

“Vamos a construir junto con Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México y Atenea, presidenta municipal, un gran legado para Isla Mujeres” expuso.

“Aquí estaré con ustedes a ras de suelo, y me van a ver constantemente”, asentó.