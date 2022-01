La alta demanda de pruebas rápidas para detectar COVID-19 que se atiende en un destino turístico como Quintana Roo provocaría que en determinado momento no alcancen o sean suficientes, expresó la titular de la Secretaría estatal de Salud, Alejandra Aguirre Crespo.

En entrevista, recordó que en la entidad se atiende a la población pero también a los cientos de turistas extranjeros que visitan la zona y que requieren de una prueba para regresar a sus lugares de origen.

Aunque precisó que si bien participa la iniciativa privada, puede llegar el momento en el que ya no alcancen o se enfrenten problemas de abasto.

Ante esta situación, la funcionaria consideró que el primer paso es que la población se comprometa a respetar los protocolos sanitarios para frenar la curva de contagios y así no tener que hacerse las pruebas.

La titular de la Sesa advirtió que si continúa el relajamiento de las medidas sanitarias y no se compromete con la responsabilidad individual para protegerse de la variante Ómicron, las pruebas podrían acabarse “pasado mañana”.

“Sí, la población de Quintana Roo asume su compromiso personal de llevar a cabo las medidas, sí nos van a alcanzar las pruebas. Yo quisiera que nos sobrarán. Pero, si la población no cooperamos, no asumimos responsabilidad social, las pruebas se nos terminan pasado mañana”, advirtió.

Añadió que si sigue así la demanda, las pruebas que se tienen “van acabarse en un periodo muy corto”.

“Si la gente sigue haciendo sus fiestas y la gente no usa cubrebocas, si lo usa abajo de la nariz, se siguen juntando y saludando de mano, las pruebas no nos van alcanzar, y no va haber recurso que nos alcance”, insistió.