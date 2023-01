FELIPE CARRILLO PUERTO, 16 de enero.— “Somos de Carrillo nomás de nombre”, le dijeron habitantes de San Silverio a la alcaldesa morenista María del Carmen Hernández, quien rompió en amenazas un supuesto diálogo con representantes de la comunidad de origen maya.

San Silverio es una de las comunidades que hasta hace poco era atendida por el ayuntamiento de Tulum, pues está en la zona limítrofe con Carrillo Puerto.



Sin embargo, la alcaldesa reclamó la jurisdicción de ésta y otra comunidad para el municipio de Felipe Carrillo Puerto e inició una campaña en contra del alcalde de Tulum Marciano Dzul, hasta que decidió dejar de atentar al poblado y dejarlo bajo la administración carrilloportense.

Mary Hernández acudió el lunes a San Silverio para supervisar obras que se realizan con recursos federales y de inmediato los habitantes la recibieron con reclamos de falta de atención.

De entrada encaró al delegado municipal, a quien pretendió evidenciarlo por cobrar un sueldo en Carrillo Puerto y en lugar de defenderla a la munícipe se puso del lado del pueblo.

“Tú eres autoridad y cobras en Carrillo Puerto”, manifestó en tono desafiante la alcaldesa.

“¿Nómina? Cuál nómina, yo no tengo nómina”, dijeron.

Ante esa respuesta, Mary Hernández quiso corregir y dijo: “No videográfico a hablar de eso, vine a ver las obras”.

“Vine a platicar con ustedes, sin escoltas, a ver las obras. El delegado aceptó la obra, ustedes designaron qué calles, pero no me digas que luego de que aceptaste, que siempre no y me quieras encerrar la maquinaria”, expresó la alcaldesa en un video que se difundió con imágenes del encuentro.

“Nosotros no te estamos reclamando de las obras. Te estamos reclamando por tus compromisos que no has cumplido, lo que nos dijiste en campaña. ¿Quieres que te digamos cuáles son?, le indicaron.

La discusión quedó registrado en un video de dos minutos que, inicialmente, estuvo en las redes sociales de la alcaldesa, pues, incluso, llevaba en la ropa un micrófono para grabar con fidelidad lo que creía iba a ser un diálogo lucidor.

El video se corta cuando los habitantes le proponen enumerar sus compromisos no cumplidos.

La discusión terminó con amenazas de la alcaldesa de suspender las obras federales y de encarcelar a los inconformes, si no se calmaban.

La alcaldesa de Morena ha sido exhibida ante el presidente Andrés Manuel López Obrador de llevar una vida de lujos y excesos, pues por ejemplo, en uno de los municipios más pobres del estado se traslada en un vehículo blindado con valor de más de dos millones de pesos y se hace acompañar de guardaespaldas..