Luego de que José Luis “Pelón” González, quien hasta hace unos días fue dirigente del Movimiento Auténtico Social (MAS) en Quintana Roo, obtuvo la candidatura del PRI a la presidencia municipal de Benito Juárez, Mario Castro Basto, quien también aspiraba a la candidatura, anunció que analiza “distintas propuestas de diversas fuerzas políticas para seguir participando”.

En un mensaje que subió a su homepage de Facebook, confirmó que, en primera instancia tuvo la intención de renunciar a su militancia de 40 años en el Revolucionario Institucional.

En su mensaje, recordó que en las últimas semanas construyó, con entusiasmo, junto con simpatizantes y amigos, “una gran posibilidad de competir para la candidatura a la presidencia municipal de nuestro querido municipio Benito Juárez”.

“Debo reconocer que aún a mí me sorprendió la gran cantidad de simpatías que esto generó, y que vieron en un servidor una posibilidad real de ir en unidad a competir y recuperar la dignidad del PRI”, sostuvo.

“Desafortunadamente, ayer se me comunicó oficialmente que no se me permitiría ser el que encabece este esfuerzo y, peor aún, la posibilidad de que alguien externo, que había abandonado al partido fuera el elegido”, prosiguió.

Castro Basto, quien ha desempeñado cargos en el Ayuntamiento de Benito Juárez y en el gobierno del Estado durante la administración de Roberto Borge Angulo, comentó que esa última circunstancia “me hizo considerar renunciar a mi militancia de 40 años en el instituto político; afortunadamente esto último fue reconsiderado según la última información que tengo”, añade, sin dejar claro si es la candidatura o su renuncia lo que se reconsidera.

Sin embargo, concluye con el anuncio de que está “analizando y escuchando distintas propuestas de diversas fuerzas políticas para seguir participando, y que puntualmente les comunicaré en atención al interés que me han externado”.

Fuente: Infoqroo