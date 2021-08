Chetumal, 16 de agosto.- Representantes de la Embajada de Estados Unidos en México y el Consulado en Mérida se reunieron con funcionarios del gobierno de Quintana Roo para discutir, identificar y aprender más sobre oportunidades comerciales para las empresas estadounidenses en energía renovable, agua y desarrollo sostenible.

En un comunicado, se indicó que los titulares de las Secretarías de Desarrollo Económico (SEDE), Rosa Elena Vázquez y del Medio Ambiente (SEMA), Efraín Villanueva explicaron a los funcionarios sobre los desafíos en estas áreas y los planes para abordarlos en Quintana Roo.

De igual manera, se precisó que la delegación norteamericana también expresó interés en conocer la Asociación Municipal para el Medio Ambiente del Sur de Quintana Roo (AMUSUR) conformada por Othón P. Blanco, Bacalar, Felipe Carrillo Puerto y José María Morelos donde se impulsa productividad de recursos naturales en el Sur con acciones y estrategias para adaptación, mitigación y reducción de la vulnerabilidad al cambio climático, una de cuyas prioridades es la adecuada gestión de los residuos sólidos urbanos.

Por su parte, Efraín Villanueva destacó que Quintana Roo cuenta con un convenio con Iniciativa Climática de México (ICM) y la Cooperación Alemana para el Desarrollo Sustentable (GIZ) para acelerar la transición energética en la entidad a través del desarrollo de instrumentos de planeación estratégica que guiarán la implementación de acciones y políticas que contribuyan a la reducción de emisiones en actividades económicas y en la producción y uso de la energía.

Recordó que el gobernador Carlos Joaquín, propuso ante el Congreso del Estado una reforma, ya aprobada, para modificar la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y que el tema de energía que estaba en SEDE, ahora esté bajo la responsabilidad de la SEMA fortaleciendo así la coordinación en temas de cambio climático y energía.

Además, subrayó que con el apoyo de la embajada británica, en el marco del programa de la Asociación del Reino Unido para Transiciones Climáticas Aceleradas (UK PACT), se actualizará la Ley de Acción de Cambio Climático.

El secretario de SEMA expresó que, junto con la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía (CONUEE) se diseña un programa piloto de eficiencia energética en edificios públicos, a la vez que brinda asistencia técnica para poner en marcha programas de ahorro y uso eficiente de en energía en inmuebles públicos.

De acuerdo con la información que se proporcionó, entre los participantes al encuentro, estuvieron Braeden Young, Foreign Commerce Service (Servicio de comercio exterior); Claudia Salgado, Daniel Rocha, David Kovatch, Department of Energy (Departamento de Energía); Anna Coby, U.S. Trade and Development Agency (Agencia de Comercio y Desarrollo); y Giovanna Cabrera, Asuntos políticos y económicos del Consulado General USA en Mérida. (Infoqroo)