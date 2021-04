Cancún, 15 de abril.— “Los médicos estamos dedicados a que la gente sane, de modo que ver cómo han muerto tantas personas es algo para lo que no estábamos preparados. Todo eso ha mermado nuestra salud mental, he visto compañeros muy afectados y muy cansados”, dijo la psiquiatra Andrea Vilchis al referirse a las manifestaciones de los médicos que no han recibido la vacuna contra la covid-19.

Más que nada por eso necesitamos estar protegidos, porque cuando hay angustia o estrés las defensas bajan y estamos más propensos a contraer cualquier enfermedad, continuó. Por eso pedimos que se vacune a todo el personal sanitario, no sólo los médicos, sino a todos los que están detrás, en hospitales y consultorios, añadió.

En entrevista para el noticiero Origen, señaló que hay informes en el sentido de que hay 15 mil vacunas resguardadas y el personal de salud está solicitando que ellos puedan utilizarlas.

“Era parte del programa inicial planteado por el Presidente, que después de que se aplicaran las vacunas al personal de salud de primera línea, se vacunara a todo el personal sanitario. Desafortunadamente, no a todos nos ha tocado”, dijo la psiquiatra.

“Cuando hablamos de personal sanitario no únicamente hablamos de médicos, sino de todo lo que hay detrás de un hospital, tanto público como privado, ya sean los médicos que dan consultas en farmacias, por ejemplo, administrativos o personas de intendencia, enfermería laboratorios, camilleros, radiólogos… hay mucho personal detrás de la atención de los pacientes, pero además estamos hablando de las familias de los médicos”, destacó.

La entrevistada indicó que lo único que solicitan es tener acceso a esa vacuna porque necesitan protección porque están haciendo su trabajo y algunos no están en hospitales, pero los pacientes que acuden a los consultorios no necesariamente están diagnosticados con la covid-19 y siguen acudiendo por síntomas respiratorios.

Dijo que hay algunos médicos que han podido acudir a vacunarse los Estados Unidos, pero no todos tienen los medios para hacerlo, por lo que sólo les queda esperar o resolver cada quien de manera individual esta situación.

“La campaña de la Organización Mundial de la Salud de este año está dedicada al personal sanitario. El objetivo es vacunar a todo el personal sanitario este año, ya pasaron 100 días y todavía no tenemos acceso a las vacunas en este país, pese a que hay vacunas. Sólo necesitamos flexibilidad de parte de las autoridades”, concluyó.

Fuente: Infoqroo