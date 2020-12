Haydeé Saldaña Martínez, vicepresidenta de la mesa directiva del PRD en Quintana Roo, dijo que la Alianza Va por México, que involucra a su partido, al PAN y el PRI, responde a una necesidad ante el gobierno autoritario de Andrés Manuel López Obrador, que además demuestra incapacidad, improvisación y pone en peligro al país por tanta inseguridad y mal manejo de la pandemia.

La perredista señaló que las alianzas siempre serán importantes, especialmente ante situaciones como las que afronta México con la manera de gobernar de la llamada cuarta transformación, y enfatizó que estos tres partidos han demostrado estabilidad, que saben gobernar, que no están en la improvisación como la 4T, que juega con el país.

“Vamos acompañar este proyecto, pues se tiene gente capacitada. No podemos decir que no hemos tenido corrupción, aunque esto depende no de los partidos, sino es algo individual, de cada uno”, añadió.

En entrevista para Pulso AM, indicó que la alianza se dará de acuerdo con el grado de competitividad que se tenga y la estrategia de cada partido, de modo que puede ser parcial o total. Cada entidad tendrá que definir en dónde pueden contender los tres partidos juntos y dónde no.

“Falta todavía un tramo por avanzar. Lo importante es que en lo federal ya nos pusimos de acuerdo y ahora les tocará a las entidades y municipios hacerlo”, añadió.

Saldaña Martínez insistió en que, lo que se debe resaltar es que esto Va por México y se debe cuidar que sea una alianza de gobierno, en la que se vela que se cumplan los proyectos.

“Vamos hacer de esto un proyecto de gobierno, con planes y puntos específicos, en el que se presente el mejor programa de trabajo, no como algo electorero, pues cuando sucede así, a veces apoyas a quien luego te patea”, añadió.

En el caso del PRD, enfatizó que cuenta con diversas figuras que podrían ser postulados para integrar las planillas que lleguen a salir de esta alianza.

También informó que Quintana Roo tendrá nueva directiva, y sólo están en espera de que el Comité Directivo Nacional fije la postura a seguir, luego de que fue destituido Juan José Marín García como delegado del partido.

Fuente: Infoqroo