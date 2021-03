La presidenta municipal Laura Beristain Navarrete informó que este lunes 8 de marzo se iniciará la primera de las dos aplicaciones de la vacuna Pzifer contra la Covid-19 a adultos mayores de 60 años con residencia en Solidaridad, con el fin de reducir el riesgo de contagio a cerca del 80 % de la población vulnerable.

“Agradezco con todo el corazón a nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, por el esfuerzo titánico en hacer que el biológico llegue a cada municipio del país, privilegiando al personal médico en la primera línea de lucha contra el virus, y a los sectores de la población más vulnerables”, celebró la Presidenta.

Los tres módulos de aplicación del biológico se ubicarán en: Hospital General del IMSS número 18, que se encuentra en el Arco Vial en Villamar 2; el Centro Nacional de Alto Turismo (CENALTUR) localizado en avenida Flor de Ciruelo y el Centro de Salud Municipal de Villas del Sol, en horario de 8 de la mañana a 8 de la noche.

“Es vital que aprovechemos esta oportunidad. La vacuna es gratis para quienes cumplan el requisito de la edad y comprueben su residencia en el municipio. Este logro es el principio para transitar hasta una completa normalidad”, agregó Laura Beristain.

El director de Salud Física y Mental, Héctor González Rodríguez mencionó que las personas que cumplan con el requisito de la edad, deberán presentarse con identificación oficial (INE), CURP y comprobante de domicilio, no importando si se registraron o no a través del portal www.mivacuna.salud.gob.mx. Además, recomendó llevar ropa y calzado cómodos, el uso del cubrebocas y sano distanciamiento en todo momento y no ingerir alimentos y mantenerse hidratados antes de acudir al módulo.

Con estas acciones, el Gobierno de Solidaridad en correspondencia con los principios de la Cuarta Transformación, prioriza la salud y el bienestar de los ciudadanos.