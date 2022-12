PLAYA DEL CARMEN, 3 de diciembre.— “Las traiciones no van conmigo”, afirmó la presidenta municipal de Solidaridad Lili Campos Miranda, quien anunció que buscará la reelección en 2024 con las siglas del PAN.

En una entrevista que ofreció al periodista Juan Sosa, fue enfática al desmentir las versiones que sostienen que terminará formando parte de la llamada “Cuarta transformación” a través del Partido Verde.

“Estoy firme en el lugar, estoy firme con quien me apoyó, con quien me respaldó desde la parte política. Estoy vestida del color (azul). Creo en la firmeza de esa coalición que me hizo llegar aquí y que también creyó en mí”, agregó.

También puede interesarte: Lilí Campos promueve la construcción de vialidades para mejorar la movilidad en Playa del Carmen

Dijo enfática que “el pueblo pone y el pueblo quita” por lo que, afirmó, “estaré aquí mientras el pueblo solidarense quiera que esté”.

“Estoy firme donde creyeron en mí, cuando a lo mejor yo era nadie”, dijo.

“¿Como por qué tener qué decir `ah ya me voy´. Ahí sería egoísta y sólo estaría pensando en mí y es donde viene el famoso chapulineo, de decir `me conviene aquí, ahora acá´”, enfatizó.

“El día que también en este color no me quieran, ya será otra cosa, pero traiciones no van conmigo”, subrayó.

“El día que digan `Lilí: ya no queremos´, también será respetado, yo creo que mi labor es seguir haciendo lo que me corresponde, trabajar por ustedes, desde la trinchera que esté”, asentó.