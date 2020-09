El grupo hotelero internacional pone en marcha el inicio de la reapertura de sus hoteles en Riviera Maya a partir del 2 de octubre con la adopción de nuevos procedimientos para garantizar la salud y el bienestar de todos los huéspedes, empleados y proveedores. Todos los huéspedes tendrán un seguro de salud gratuito con cobertura total de los gastos médicos relacionados con Covid-19 durante su estadía.

​Palladium Hotel Group iniciará la reapertura oficial de sus hoteles Grand Palladium Hotels & Resorts y TRS Hotels en Riviera Maya a partir del 2 de octubre invitando a los viajeros a disfrutar de unas vacaciones inolvidables en la exuberante espléndida zona de costa del Caribe mexicano, conocido por su cálido océano, arena blanca y selvas tropicales.

Para la reanudación de la operación, Palladium Hotel Group invirtió en un amplio protocolo de seguridad e higiene e implementó nuevos procedimientos tecnológicos, como reservas en línea en restaurantes y actividades de entretenimiento y ocio, así como la implementación del check-in online, con el objetivo de maximizar distanciamiento social.

El grupo internacional cuenta con la más alta certificación internacional y sellos que avalan todas sus medidas, con las que han logrado estar alineados con las normativas y recomendaciones de los organismos más especializados como Clean & Safe certificación de SGS, ProcessSGS, Stay Safe Plus Insurance Europ Assistance (Covid Care Guarantee by InterMundial) y Safe Travels by World Travel & Tourism Council certificación del Consejo Mundial del Viaje y el Turismo.

Además de sus propiedades en Rivera Maya, Palladium Hotel Group volverá a reabrir sus hoteles de Punta Cana a partir del 19 de noviembre para que parejas y familias vivan una experiencia vacacional de primer nivel gracias a sus cómodas habitaciones, su amplia oferta gastronómica, así como piscinas e increíbles destinos de ensueño frente al mar de ambos destinos.

Estas últimas aperturas completan todos los hoteles de América, donde las propiedades de Imbassaí (Bahía, Brasil), Costa Mujeres (Cancún, México), Riviera Nayarit (México) y Montego Bay (Jamaica) se encuentran en funcionamiento desde principios de Julio con nuevos protocolos y muy enfocados en seguir brindando un servicio de calidad a todos los huéspedes.

FECHAS OFICIALES DE REAPERTURA

Riviera Maya, México

2 de Octubre, 2020 – ​TRS Yucatán Hotel​.

2 de Octubre, 2020 – Grand Palladium White Sand Resort & Spa.

2 de Octubre, 2020 – Grand Palladium Colonial Resort & Spa.

2 de Octubre, 2020 – Grand Palladium Kantenah Resort & Spa.

Punta Cana, República Dominicana

19 de Noviembre, 2020 – TRS Turquesa Hotel.

19 de Noviembre, 2020 – Grand Palladium Punta Cana Resort & Spa.

19 de Noviembre, 2020 – Grand Palladium Bávaro Suites Resort & Spa.

19 de Noviembre, 2020 – Grand Palladium Palace Resort Spa & Casino.

18 de Diciembre, 2020 – TRS Cap Cana Hotel.

SEGURO DE SALUD GRATUITO

Para la definición de los nuevos protocolos de salud y seguridad para sus hoteles, Palladium Hotel Group contó con el apoyo y respaldo de SGS, empresa líder suiza de certificación, además de tener en cuenta las recomendaciones de las autoridades locales y los requisitos para el Sello de Turismo Responsable del Ministerio de Salud.

Además, todos los huéspedes tendrán un seguro de salud de Europ Assistance con cobertura total de los gastos médicos relacionados con Covid-19 durante su estadía. Palladium Hotel Group es una de las primeras cadenas hoteleras en ofrecer este beneficio en todo el mundo.

La medida tiene como objetivo garantizar el bienestar de todos los clientes. El beneficio incluye varios servicios y cobertura de gastos médicos relacionados con COVID-19, tales como medicamentos, honorarios médicos, hospitalización, ambulancia y transferencias con un valor máximo de hasta € 100,000 euros, además de hasta € 3,000 euros en casos de extensión de estadías para el invitado y sus acompañantes.