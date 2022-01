CHETUMAL, 4 de enero.— Con el propósito de apoyar el fortalecimiento de la economía de los quintanarroenses y motivar a los contribuyentes al cumplimiento puntual de sus obligaciones fiscales para evitar recargos y multas, el gobernador de Quintana Roo Carlos Joaquín ha exhortado a la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) a continuar con el otorgamiento de estímulos fiscales para el ejercicio fiscal 2022.

Según informó la titular de la Sefiplan Yohanet Torres Muñoz destacó la continuidad del estímulo “A los propietarios de vehículos que necesiten pagar tenencia y que no tengan adeudos de años anteriores se otorga el 100% de subsidio en los meses de enero a marzo; y para los que tengan algún adeudo el 50% de subsidio en los meses de enero a marzo; el 40% de abril a junio y un 35% del 1 de julio al 24 de septiembre”.

Para el caso de las arrendadoras de vehículos sin chofer, la funcionaria explicó que se otorga el 50% de descuento en la tenencia para los que no tengan adeudos con vigencia de enero a marzo; del 40% para los que no tengan adeudos de abril a junio y del 35% para los que no tengan adeudos del 01 de julio al 24 de septiembre.

En lo concerniente al Libre Ejercicio de Profesiones, la Dra, Torres Muñoz indicó que, “Se mantiene un 100% de descuento en el pago de esta contribución del 1 de enero al 24 de septiembre. En cuanto al aprovechamiento Visitax, se otorga un 100% de descuento a todos los turistas que ingresen al Estado de Quintana Roo a través de la frontera sur, a partir del 1 de enero hasta el 24 de septiembre de 2022”.

En lo que respecta a los derechos por los servicios que presta el Registro Público de la Propiedad del Estado, para el presente ejercicio se estableció una amplia gama de diversos estímulos con el objeto de beneficiar a las familias quintanarroenses que hayan adquirido una vivienda mediante un crédito hipotecario a través de instituciones como el FOVISSSTE, INFONAVIT, IMSS, entre otras; siempre y cuando el valor catastral de la misma no rebase los 650 mil pesos y para el caso de las zonas insulares de 800 mil pesos.

De igual manera se conceden incentivos fiscales para los Programas de Regularización de la Vivienda que llevan a cabo la Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable (Sedetus), el Instituto Nacional del Suelo Sustentable, el Registro Agrario Nacional dando certeza jurídica a los posesionarios de predios.

Con el propósito de apoyar a diversos sectores y contribuir a la reactivación económica, se concedieron estímulos a los realizadores de acciones urbanísticas y producción de vivienda social, otorgándoles el 100% por concepto de inscripción de actos en el Registro Público de la Propiedad relativo a constitución de régimen en condominio, subdivisión, entre otros. Al igual que se da apoyo con estímulos del 50% para la realización de trámites ante la Secretaría del Medio Ambiente (SEMA); del 90% para la Procuraduría de Protección al Medio Ambiente (PPA) y hasta un 50% a las empresas que prestan servicios de Seguridad Privada.

Finalmente aseguró que todos estos beneficios fiscales están contemplados en el acuerdo publicado el 31 de diciembre de 2021 en el Periódico Oficial del Estado y están vigentes desde el inicio del año y hasta el 24 de septiembre con la finalidad de apoyar la economía de las y los quintanarroenses. Juntos Saldremos Adelante.