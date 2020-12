Chetumal.- Ante el incremento en el riesgo de contagios por coronavirus en Quintana Roo que nos acercan al color naranja en el Semáforo Epidemiológico Estatal, el gobernador Carlos Joaquín anunció nuevas medidas de prevención para su mitigación.

Estas disposiciones, que se aplicarán también en los 9 estados cuyos gobernadores son miembros de la GOAN por el repunte de contagios que hay en el país, contempla: el uso obligatorio de cubrebocas, el incremento de pruebas, la ampliación de redes de trazado de datos, el fortalecimiento del distanciamiento físico y la coordinación para aplicación oportuna de vacunas.

Carlos Joaquín dio a conocer que, durante la semana del 14 al 20 de diciembre, la zona sur se mantiene en color amarillo en el semáforo epidemiológico, pero a nada del color naranja. Durante nueve semanas el riesgo de contagio se mantuvo debajo de .1, pero al haber un relajamiento subió a 1.5 y cerró con 1.3.

Para mitigar este crecimiento se trabajará en mejorar el uso de los hábitos y el respeto a los protocolos en todos los negocios; habrá disminución de una hora en el servicio en restaurantes, bares y otros giros; se reducirá la movilidad; se aplicarán pruebas rápidas en las 10 colonias con más casos positivos activos.

En el Gobierno del Estado se retomarán disposiciones como el trabajo en casa en confinamiento, evitar reuniones, y otras que se darán a conocer oportunamente.

Para la zona norte, el Semáforo Epidemiológico Estatal se mantiene en color amarillo, con un riesgo de contagio de 1.02 pero que registra una tendencia al alza.

Ante esta situación, el gobernador Carlos Joaquín exhortó a la prohibición y el cuidado de las fiestas de diciembre, pues el clima frio hace más peligroso al coronavirus y por eso se tienen que evitar fiestas y reuniones.

Para este mes de diciembre, el titular del Ejecutivo informó que, a partir de hoy, porque el sábado es la celebración de la Virgen de Guadalupe, no está permitido acudir a las iglesias, las peregrinaciones; de lo contrario nos puede llevar a casos altísimos en cuanto a contagios, tenemos que evitarlo.

No están permitidas las posadas, las fiestas. En el Gobierno del Estado quedan canceladas, no habrá posadas, no habrá fiestas.

A la gente, a las familias quintanarroenses, se les exhorta a evitar este tipo de reuniones. Habrá teléfonos de denuncia para que la gente, cuando haya una fiesta de este tipo, pueda denunciar y poder llegar inclusive a multas si así se hacen.

“En este momento no podemos permitir que se dé un caso que nos llevaría a un caos durante los últimos días del mes de diciembre y principios del mes de enero” explicó el gobernador Carlos Joaquín durante el programa Conexión Ciudadana del Sistema Quintanarroense de Comunicación Social y que se transmitió por las redes sociales de la Coordinación General de Comunicación.

El gobernador Carlos Joaquín advirtió que hoy estamos más cerca del color naranja que del verde, resultado de un relajamiento que provocó un repunte en el riesgo de contagios.

Esta semana, el reconocimiento Nobleza Obliga fue para Guadalupe Acosta Félix, quien fue fontanero de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado en José María Morelos, quien falleció víctima de Covid en agosto pasado, en cumplimiento de sus labores.