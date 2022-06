CANCÚN, 22 de junio.— El apagón que afecta a la península desde esta mañana fue ocasionada “por la ‘caída’ de seis líneas de transmisión de alta tensión”, informó la Comisión Federal de Electricidad.

El corte en el suministro eléctrico se registró a las 8:32 de la mañana, trastocando la vida cotidiana de los peninsulares.

Se trata del segundo día con cortes en el suministro eléctrico, pues el martes también hubo apagones en varios sectores de esta ciudad.

De acuerdo con la información de la CFE, resultaron afectados usuarios de Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

La empresa paraestatal no informó el lugar donde se registró la “caída” de las mencionadas líneas de transmisión, pero subrayó que el personal técnico de la compañía ya trabajaba en identificar las causas que generaron la suspensión.

Luego de casi una hora, el servicio se va restableciendo de manera paulatina.

El corte de la energía eléctrica complicó la vialidad en las ciudades, pues los semáforos se apagaron.

En los restaurantes no se podía servir ni un café, porque las cafeteras no funcionaban y los bancos no alcanzaron a abrir a tiempo y también afectó el servicio de telefonía celular.