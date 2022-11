CANCÚN, 29 de noviembre.- La Fiscalía General del Estado de Quintana Roo investiga a una banda de roba equipaje de turistas, quienes han despojado de sus pertenencias a numerosas en personas en Playa del Carmen y Cancún, Quintana Roo, México.

El viernes pasado a través del 911 se recibió el reporte de una familia de turistas provenientes de Brasil, a quienes les robaron siete maletas en el estacionamiento del Centro Comercial Walmart de Playa del Carmen.

Al lugar acudió la Policía Municipal de Playa del Carmen (Solidaridad) en auxilio de los turistas, quienes a través de un celular podían rastrear otro teléfono y computadora, que se encontraban en sus maletas.

La policía los acompañó hasta el domicilio donde señalaba el dispositivo, que marcaba el Fraccionamiento Villamar 1.

Allí, en una de las casas cercanas, pidieron el apoyo de los vecinos que tienen cámaras de vigilancia. Y al revisar las cámaras, en el horario que referían los turistas, se registró el momento en que de un vehículo Chevrolet blanco descendió un hombre, una mujer y una niña, y comenzaron a bajar las siete maletas, tanto de la cajuela como del asiento trasero para meterlas en el domicilio. Los turistas identificaron plenamente su equipaje, que había sido sustraído sin violencia.

Se sabe que hay una banda de roba equipajes que rentan autos a turistas, que tienen sucursales en el Aeropuerto Internacional de Cancún y Playa del Carmen. Cuentan con GPS en los autos, siguen a los turistas, y con llaves duplicadas abren los coches que les rentaron y extraen todas sus pertenencias.

Algunos de los turistas llegan a hacer denuncias en las Fiscalías, pero muchos de ellos no, al no tener tiempo o preferir irse de Cancún, Playa del Carmen o México y olvidar el mal rato que pasaron.

Así, para los roba equipajes es un negocio redondo, porque mientras no haya denuncias, la autoridad no puede investigar ni dar con los culpables.