Cancún, 13 de abril.— Luego de tres semanas de espera, ayer arrancó la aplicación de la segunda dosis de vacunas contra la covid-19 en adultos mayores de 60 años en Playa del Carmen, la cual se prolongará hasta mañana.

El doctor Héctor González Rodríguez, director de Salud física y Mental, dijo que en semana y media o dos semanas a más tardar llegará otra remesa de vacunas para los que no haya recibido la primera dosis y para los que falten de la segunda.

Las vacunas se aplicarán en los mismos tres módulos de la jornada anterior, de 8 de la mañana a 8 de la noche.

Se tiene un censo de 12 mil adultos mayores en Playa del Carmen. En la primera etapa se alcanzó a 10 mil y la remesa actual son más de 10 mil dosis.

Para la primera dosis se solicitó un comprobante de domicilio y para la segunda dosis está pidiendo el talón o comprobante de la primera dosis y la copia del CURP.

“En la primera etapa de la vacunación mucha gente que no pertenece a Playa del Carmen se vacunó aquí porque únicamente se pedía el comprobante domiciliario, no se le negó la vacuna a nadie y eso afecta el censo de vacunación; hay alrededor de 350 adultos mayores que residen en el municipio que no recibieron la primera dosis porque no alcanzó”, lamentó el titular de Salud, en entrevista con Radio Fórmula.

“A todos los municipios les va a llegar la vacuna, hay que esperar a que llegue, es muy importante respetar el orden porque el objetivo es comenzar por los municipios pequeños para alcanzar el 100% y terminar con los municipios más grandes, como Cancún. Si no respetamos la metodología trazada habrá problemas con la distribución de las vacunas”.

Recordó que las vacaciones son un motivo de contagios y que esperaba que por el período de Semana Santa se dispararan los casos positivos, afortunadamente dijo que al día de hoy los indicadores se siguen mostrando estables y la atención hospitalaria no supera el 9 o 10 por ciento, aunque puede ser que en algunos días notemos picos.

“El número de defunciones tampoco se ha incrementado, al contrario, ha disminuido”, concluyó.

Fuente: Galu Comunicación