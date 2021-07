Cancún, 17 de julio.- Marisol Vanegas Pérez, secretaria de Turismo en el Estado, dijo que para evitar que se repitan situaciones como la que se tuvo con jóvenes poblanos y bolivianos, se analiza implementar acciones específicas para estos grupos, como la aplicación de pruebas periódicas de antígenos , aunque para ello será necesario la colaboración del sector empresarial.

La funcionaria recordó que el país no solicita pruebas negativas covid-19 para ingresar, lo que implica reforzar las medidas y protocolos de bioseguridad en los aeropuertos, y en las empresas, vigilar que se cumplan y sancionar a quienes no las respeten.

Junto con estas medidas, algunos hoteles como el caso de Xcaret realiza pruebas de antígenos antes de ingresar, y precisamente eso les ayudó a identificar al grupo de bolivianos.

“Es una buena medida más no una obligación, pero en el caso de grupos de estudiantes se analiza que sea una medida que se adopte cuando se reciba a grupos grandes, como el de estudiantes, pues eso ayudará a detectar cualquier caso desde antes de registrarse.

Luego de señalar que, al ser grupos numerosos, el costo disminuiría al dividirse entre todos, recordó que en otros países a las agencias y tours operadores se les exige esta medida, y se buscaría replicar en determinado en casos de estancias prolongadas.

“Esta es una idea que nos beneficiaría a todos. Hoy en día, al no ser una norma, nadie está obligado a realizarla”, recalcó y abundó que es importante no sólo pedir las pruebas, sino además proporcionar el nombre del laboratorio donde se las hicieron, corroborando que esté certificado.

Con respecto a la alerta de viaje, emitido recientemente por el gobierno de Estados Unidos hacia México, dijo que no afecta al destino, pues Quintana Roo no está dentro de los estados en los que recomienda no viajar, como ocurre con otras entidades del país.

De hecho, señaló que eso se puede reflejar en el número de operaciones diarias que tienen en el aeropuerto de Cancún donde incluso, los miércoles que eran los días que menos tenían, ahora registran hasta 430 vuelos, y los sábados y domingos están sobre las 500.

Marisol Vanegas indicó que en lo que respecta al sargazo, es algo que les preocupa y atienden todos los días, aunado que no todas las playas presentan esta situación.

“En el reporte de Benito Juárez se puede ver la rapidez con la que se efectúan los trabajos, pero habrá que señalar que no es lo mismo a lo que pasa en la Riviera Maya y Solidaridad debido a que la llegada del sargazo es mayor”, agregó.