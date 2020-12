Aplastante mayoría de congresistas avalan la iniciativa de Ley transmitida de viva voz por la propia Diputada Mildred Ávila ante sus compañeros legisladores; pasa al Senado para su revisión y aprobación.

Con una aplastante mayoría el día de hoy fue aprobada la iniciativa para crear más Centros de Justicia para Mujeres, enviada por la Diputada de Morena por Quintana Roo, Mildred Ávila Vera.

Con 456 votos a favor, fue aprobado el dictamen que reforma y adiciona diversas disposiciones a las Leyes General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y de Coordinación Fiscal, en materia de Centros de Justicia para Mujeres, ahora toca el turno al Senado de la República para su aval y posterior publicación.

El preocupante incremento en los niveles de violencia en contra de la mujer obliga a que activistas y féminas inquietas por la situación se ocupen de reducir a cero los números de agresiones.

Este día la Diputada de Morena por Quintana Roo, Mildred Ávila Vera, durante su participación ante la máxima tribuna de la Nación lanzó la iniciativa para crear más Centros de Justicia para las Mujeres, la cual fue avalada en la Cámara baja.

En su ponencia ante sus compañeros congresistas expuso: “Los niveles de violencia particularmente contra mujeres y niñas, en todas sus modalidades se han incrementado, a lo que se suma el aumento de la percepción de miedo, especialmente cuando así mismas se reconocen como víctimas invisibles de la violencia. Pese a esto, la capacidad de atención institucional, no crece al mismo ritmo en el que crecen la violencia y el delito”.

Señaló la legisladora, “México cuenta actualmente con 51 Centros de Justicia para las Mujeres, lo cual resulta insuficiente para el enorme número registrado de mujeres que sufren violencia en el país, en donde la violencia de pareja tiene las más altas proporciones. En este tenor, 51 Centros de Justicia para las Mujeres no alcanzan a responder a una necesidad de atención de 30 millones de mujeres que han resultado violentadas según la última Encuesta Sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares”.

La morenista abundó dando datos duros: “en relación con algunas cifras de esta Encuesta, el 66% de las mujeres mayores de 15 años, han enfrentado al menos un incidente de violencia alguna vez en su vida y el 44% ha sufrido violencia por parte de su más reciente pareja, esposo o novio, mientras que, el 34% de las mujeres han experimentado violencia sexual en espacios públicos o comunitarios”.

Asimismo, dijo: “de esta misma encuesta se desprende que del total de mujeres que han experimentado violencia menos del 10% recurrieron a algún servicio de apoyo o denuncia, mientras que un lamentable 90% no recurrió a alguna instancia”.

También denunció que: “entre las razones por las cuales las mujeres no buscan los servicios de apoyo o de denuncia se encuentran: el miedo a las consecuencias y a las amenazas, la vergüenza o el pensar que no le iban a creer”.

Recordó que: “también es posible observar que aquellas mujeres que si se acercan a los servicios de apoyo o de denuncia, no siempre encuentran una solución oportuna que impida seguir estando expuesta a la violencia y muchas de ellas no alcanzan a ver judicializados sus casos, lo que reproduce el mensaje social de que violentar a una mujer o a una niña no trae consecuencias jurídicas”.

Apuntó Ávila Vera que “la violencia no solo ha crecido en cifras sino también, en la intensidad y en las consecuencias, especialmente en la salud física, emocional o alimenticia que quedan a lo largo de la vida”.

Comentó la Diputada que “según cifras del secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, hace 5 años se registraban un total de 411 feminicidios, para cierre del año 2019 esta cifra superó el doble, alcanzando los 937 feminicidios registrados y parece mantener la misma tendencia en este año; muchos de estos feminicidios son consecuencia de la violencia gestada al interior de los hogares”.

“Es esta alta incidencia y la deficiente capacidad institucional para atender la creciente violencia en contra de las mujeres que resulta necesario proponer diversas disposiciones a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para que a través de esta se ofrezca un soporte jurídico que dé certeza a la creación y operación de los Centros de Justicia para las Mujeres en el país y que precise a las Entidades Federativas sobre la importancia de su consecución”, aseveró la legisladora.

“Lo anterior pretende contribuir al cumplimiento de las recomendaciones realizadas a México por parte de la Cedaw que señalan la urgencia de asegurar que las mujeres víctimas de discriminación y violencia de género tengan acceso a recursos y servicios efectivos y oportunos, que garanticen el acceso a la justicia”, manifestó Ávila Vera.

“En este sentido los Centros de Justicia para las Mujeres, se constituyen en instancias de primer contacto, atención integral y canalización, así como de seguimiento y acompañamiento para romper con el ciclo de violencia, procurar el empoderamiento y la protección de las mujeres, así como para garantizar el efectivo acceso a la justicia de las víctimas de violencia, de sus hijos e hijas”, dijo.

“Por lo señalado anteriormente es que propongo, impulsar y apoyar la creación, operación y fortalecimiento de los Centros de Justicia para las Mujeres que considere: la atención integral a las mujeres víctimas de violencia incluyendo a sus hijos e hijas, personal debidamente capacitado y sensibilizado en perspectiva de género, espacios seguros en sus instalaciones, estimando además, que los diversos servicios de atención que serán gratuitos y especializados evitando en todo momento el traslado innecesario de víctimas a otros servicios o instituciones fuera del Centro de Justicia, factor este que ha generado un alto nivel de desistimiento en el seguimiento de las denuncias”, sugirió.

“¡Las mujeres estamos hartas de las medidas paliativas emergentes, de los cursos que no transforman conciencias, de los protocolos que no se aplican, de las normas que se quedan en el papel, de las cifras que no reflejan la realidad, de la precariedad presupuestal para los servicios de atención a las violencias contra las mujeres y de cargar en silencio con la indignación porque somos culpables de manifestar nuestro enojo!”, exclamó.

“Necesitamos construir, desde las bases de la igualdad sustantiva, y desde la pluralidad de voces, estrategias de seguridad y de justicia para las mujeres, que vayan más allá de la contingencia actual y que se constituya en un modelo de actuación con solidez presupuestal, homologación operativa y metas de obligatorio cumplimiento, que permitan ver resultados en el corto y mediano plazo.

“Es por lo anterior que la iniciativa que ponemos a consideración del Pleno, permitirá que los Centros de Justicia para las Mujeres cuenten con este impulso legislativo, para que todas las entidades federativas, especialmente en las localidades de mayor incidencia, cuenten con dichos Centros, bajo un mismo estándar de operación, con presupuesto y personal capacitado para su creación y consolidación”, anotó Mildred Ávila.

“A las protestas tenemos que responder con propuestas reales para la seguridad con justicia de las mujeres, niñas y adolescentes de México, y este esfuerzo legislativo que pongo a su amable consideración, representa una respuesta puntual a esta exigencia”, concluyó puntual la Diputada morenista Mildred Ávila Vera.