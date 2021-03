Cancún, 17 de marzo.— José Luis Olivares Cardona, vocal Ejecutivo de la Junta Distrital 01 del Instituto Nacional Electoral, dijo que pasan apuros para encontrar a los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla para el proceso electoral del próximo 6 de junio.

“Hay un fenómeno que vemos por la pandemia. No encontramos a los ciudadanos insaculados de la lista nominal, incluso ya agotamos el listado. Acudimos a los domicilios y no están. Todo parece indicar que, al no encontrar trabajo, regresaron a sus lugares de origen”, indicó.