El Presidente Andrés Manuel López Obrador informó hoy que el cambio de administración en la seguridad de los aeropuertos internacionales de Cancún y Cozumel, ambos en Quintana Roo, que pasó de la Guardia Nacional, a la Secretaría de Marina, se debe a la necesidad de otorgar una mejor atención a los turistas y a evitar la corrupción en ellos.

En respuesta a preguntas de la prensa en su conferencia mañanera de este día, el mandatario mexicano explicó que ese cambio obedece a una reestructuración que consideraron necesaria.

“Estamos llevando a cabo una reestructuración de todos los sistemas que tienen que ver con la migración, aduanas; que podamos dar atención, como lo merecen los turistas, los visitantes y que no haya extorsiones.

“Pero también, que no haya pérdida de tiempo, que no tarden mucho en hacer sus trámites y, desde luego, evitar la corrupción, el contrabando, el que las aduanas no estén controladas por delincuentes, ni de la llamada delincuencia organizada, tampoco de la delincuencia de cuello blanco.

“Entonces, todas las aduanas van a ser manejadas tanto por la Secretaría de la Defensa como por la Secretaría de Marina”, agregó el político tabasqueño.