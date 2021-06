Chetumal. – El gobernador Carlos Joaquín supervisó hoy la rehabilitación de calles en la zona baja de esta ciudad (en los sectores cinco, seis, siete y ocho), acompañado por quienes integran los comités ciudadanos de contraloría social.

Con estas obras, se avanza en el mejoramiento urbano, la movilidad y el transporte en la zona, y también se da seguridad a las familias que pueden caminar por calles pavimentadas, cuando antes lo hacían sobre arterias en mal estado.

Marlene Leyva May, vecina del sector cinco, explicó que con su calle mejorada hasta el ánimo les cambió, y añadió: “Antes, los niños caminaban entre el lodo, hasta sus ‘chanclitas’ quedaban aquí tiradas. Nosotras así íbamos a nuestro trabajo, pero ya está mejor, ya mejoró un poco más y estamos a gusto ahorita.”

Con estas acciones, el Gobierno del Estado que encabeza Carlos Joaquín da a la capital del estado infraestructura vial digna y segura, lo que había dejado de hacerse por falta de atención y, con el crecimiento poblacional, las vialidades presentaron desfondes y hundimientos acrecentados con el tipo de suelo que tiene Chetumal.

El gobernador de Quintana Roo explicó que la reparación de calles, de la red de agua potable, del drenaje sanitario y del drenaje pluvial, y que haya mejores avenidas y alumbrado público permite que la gente viva más feliz y también que tenga más desarrollo económico, “que es algo a lo que todos aspiramos”.

Darvelia López Morales, quien vive en Leandro Valle 491, en la colonia Nueva Reforma, recordó cuando le hizo una petición a Carlos Joaquín: “Yo le hice la petición al señor gobernador cuando estuvimos allá, en la Zazil-Ha, que empezó a hacer lo de las calles. Nos escuchó y aquí tenemos las calles. Le voy a dar las gracias a él personalmente para que así que no se olvide de nosotros.”

“Tenemos banquetas, la calle ya no se llena de agua. Antes, era muy feo, estaban rotas las calles, no podíamos caminar, teníamos que andar brincando. Ahorita ya no, ahorita a gusto se puede andar”, expresó Darvelia.