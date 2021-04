Cancún, 23 de abril.— Un gobierno sensible con las mujeres, honesto, más humano y cercano con la gente, preocupado por la paz, la ecología y la economía es el que promete Jesús “Chucho” Pool Moo, candidato a la presidencia municipal de Benito Juárez por PAN-PRD-Confianza por Quintana Roo.

En entrevista para el noticiero Capital, el ex diputado federal dijo que tiene 40 años de vivir en Cancún, a donde llegó con su padre persiguiendo un sueño, y que se siente muy orgulloso de haber egresado del Instituto Tecnológico de Cancún y de las licenciaturas de Administración de Hoteles y Derecho de la Universidad del Sur, por lo que de ganar sería el primer presidente municipal egresado de una casa de estudios cancunense.

Dijo que su gobierno será sensible con las mujeres porque ellas “son el centro de la unión familiar, pero cuando van a pedir ayuda o solicitar apoyo al Palacio Municipal, son reprimidas”.

Recordó sus cinco compromisos de campaña: 1. Un gobierno honesto, pues la honestidad es un valor que desde niño le inculcó su padre; 2. Un gobierno más humano, más cercano a la población, con énfasis en el DIF para la atención de niños, niñas, adultos mayores y personas con discapacidad; 3. Devolver la paz y tranquilidad al municipio; 4. Un ayuntamiento de acuerdo con la ecología, sin basura y con mejores servicios públicos; y 5. Reactivar la economía, ayudando a los empresarios a generar más empleo.

Sobre el punto número 4, abundó que se compromete a pavimentar la avenida Colosio en su totalidad. También adelantó que el Palacio Municipal se convertirá en museo.

Y porque “tiene una historia que contar, no una historia qué ocultar”, el próximo lunes Chucho Pool presentará su declaración 3 de 3, de rendición de cuentas para transparentar su patrimonio.

“Me quieren atacar porque soy el candidato más fuerte y soy el que va a ganar, no tengo nada que esconder, tengo un matrimonio de 27 años, un hijo precioso de 23 años que acaba de terminar una carrera de médico y el centro y pilar de mi matrimonio ha sido mi esposa que en 27 años que vamos a cumplir el 26 de julio me ha ayudado muchísimo y ha aguantado mi carrera política, porque no es fácil estar casada con un político; es una mujer sensible que entiende a la población vulnerable porque padece epilepsia, de niño mi hijo fue testigo de sus crisis y lloraba, así que le dijo ‘mamá, voy a estudiar medicina, algún día te voy a curar’, y mire, ya es médico mi hijo”.